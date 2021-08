Potvrzeno: Zima přestoupil do Turína, Slavia by měla inkasovat 150 milionů

Dvacetiletý fotbalový obránce David Zima přestoupil z pražské Slavie do FC Turín. Kluby o tom informovaly na svých webech. Podle italských médií dvojnásobný český šampion podepsal s účastníkem Serie A čtyřletou smlouvu.

David Zima, Slavia - Midtjylland, play off Ligy mistrů 2020/2021 | Foto: Milan Kammermayer

Zima se v pondělí odpojil od reprezentace a odletěl do Turína, kde podstoupil lékařskou prohlídku. Do Slavie přišel loni v zimě z Olomouce, v té době měl na kontě jen dva ligové starty. Pražané za hráče tehdy zaplatili 30 milionů korun. Nyní by za něj podle českých médií měli obdržet 150 milionů korun, naopak italská média uvádějí částku pět milionů eur, tedy 127,5 milionu korun.

V české lize odehrál Zima 39 utkání, v nichž vstřelil jednu branku. S vršovickým celkem získal dva tituly, v minulé sezoně s ním vyhrál i domácí pohár a postoupil do čtvrtfinále Evropské ligy. Dvakrát nastoupil i za národní tým.

"Ahoj slávisti, zdravím vás z Turína po absolvované zdravotní prohlídce. Večer se připojuji k týmu. Přeju Slavii hodně štěstí, ať se jí daří, ať dotáhneme čtvrtý titul po sobě a dojdeme co nejdál v evropských pohárech. Strašně jste mi přirostli k srdci a doufám, že se naše cesty někdy v budoucnu znovu potkají," uvedl Zima ve videu zveřejněném na twitteru Slavie.

FC Turín je po dvou kolech italské ligy bez bodu na 16. místě. V minulém ročníku skončil na 17. pozici, hned nad pásmem sestupu. V létě přišel k týmu chorvatský trenér Ivan Jurič z Verony.

Na odchodu ze Slavie je také senegalský útočník Abdallah Sima, který se má stát posilou Brightonu. Aktuálně osmý celek anglické ligy by ho obratem měl poslat na hostování do druholigového Stoke.