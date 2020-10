Potupný ústup. Boj o podobu fotbalu Liverpool s Manchesterem prohrály v jediné bitvě

Proti reformě anglického fotbalu z dílny zástupců Liverpoolu a Manchesteru United se zvedl silný odpor, který ji smetl dřív, než se oficiálně vůbec dostala na stůl.

Nejkontroverznějším bodem navrhovaných změn bylo posílení pozice tradičních klubů. Devět mužstev nejdéle hrajících Premier League mělo mít větší pravomoci rozhodovat v důležitých otázkách než ostatní kluby.

Posílení svého postavení Liverpool a United - tzv. Big Picture - hodlaly vyměnit za aktuální velkorysou finanční pomoc klubům ze druhé nejvyšší soutěže ze záchranného balíčku, plus závazkem dělit se více o příjmy Premier League i s nižšími anglickými soutěžemi.

Klíčová bitva se odehrála ve středu, jen tři dny před dalším ligovým kolem. Setkání zástupců všech dvaceti týmů Premier League se mělo odehrát v napjaté atmosféře. Výsledkem bylo, že projekt Liverpoolu a Manchesteru nejbohatší fotbalová liga pustila k vodě.

"Liverpool s Manchesterem byly donuceny k potupnému ústupu," konstatoval komentátor David Hytner.

Proti sobě se zformovaly dva tábory. Zastánci Big Picture na jedné straně, reprezentováni šesti tradičními kluby (Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Chelsea, Arsenal). Na druhé straně se společně ocitly ostatní kluby Premier League, společně s fotbalovou asociací a vedením ligy, navíc s podporou ministerstva kultury a sportu.

Oddechl si například trenér Southamptonu Ralph Hassenhüttl. "Liga by pak byla nudná. Prakticky by zmizela šance, že tady najdeme druhý Leicester," řekl BBC. Podle něj by pak začal na ostrovech vznikl jediný národní šampion, jako je tomu v případě Bayernu v Německu nebo Juventusu v Itálii.

Kouč Arsenalu Mikel Arteta se přidal. "Musíme dojít k řešení, které bude dobré pro všechny," uvedl smířlivě.

Šéf ligy Gary Hoffman se během samotného on-line jednání snažil atmosféru utišit, ale nevyhnul se rozporům mezi kluby. Výkonný ředitel Evertonu Denise Barrett-Baxendale dokonce od Liverpoolu a United vyžadoval omluvu, čímž také opepřil atmosféru mezi Reds a Toffees před sobotním Merseyside derby.

Anglické deníky se shodují, že kluby přímo na jednání společnou řeč nenašly. Shodly se ale, že projekt Big Picture pouští k ledu, a to za překvapivého mlčení zástupců Citizens, Tottenhamu, Chelsea a Arsenalu. Liverpool s Manchesterem zůstaly osamoceny a musely skousnout diplomatickou porážku.

Mezi poraženými jsou i druholigové kluby a šéf této soutěže Rick Parry, který stál na straně rebelů. Championship žádal 250 milionů liber, které mu projekt Big Picture přislíbil, nyní se jedná o pomoci v hodnotě 50 milionů liber.

"Samozřejmě, kluby z druhé ligy jsou frustrované, ale chceme s nimi mít dobré vztahy. Nemáme mezi sebou žádnou zlou krev," ujistil po jednání jeden ze zástupců Premier League Richard Masters.