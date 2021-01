Poklona od Kloppa: Souček je úžasný, všechny nás ohromil. Nasadí na něj Thiaga

Po čtyřech výhrách v řadě čeká fotbalisty West Hamu opravdu velká výzva. V neděli narazí na aktuálního mistra Premier League a fenomén posledních let – Liverpool Jürgena Kloppa. Sebevědomý tým Hammers ovšem nemusí mít přílišný respekt, obhájci titulu neprožívají nejlepší období.

West Ham dotírá na anglické velkokluby. Šest zápasů bez prohry, čtyři výhry v řadě, mistrovský Liverpool na dostřel. A právě Liverpool, příští soupeř Kladivářů, nezažívá dobré období. Zraněními decimovaný tým sice ve čtvrtek po pěti zápasech konečně vyhrál, ale o suverenitě, s jakou ovládl loňský ročník nemůže být řeč.

Londýnští budou mít motivaci navíc vzhledem k postavení v tabulce. Pokud se jim podaří Liverpool porazit, poskočí před něj v tabulce na čtvrté místo a promluvili by tak do boje o ostře sledovanou top 4.

Formu West Hamu náležitě ocenil architekt posledních úspěchů Liverpoolu trenér Jürgen Klopp. "David Moyes měl vždycky jasnou představu, co chce hrát a jeho tým podle toho hraje. Vybral si naprosto úžasné hráče," uznal. Toho zaujal ze všech hráčů soupeře nejvíce český záložník.

"Myslím, že nás všechny ohromil Souček, je úžasný. Jeho gólový příspěvek je neskutečný," pochválil aktuálně nejlepšího střelce londýnského klubu.

West Ham už dosáhl pohárových příček, aktuální páté místo by klubu zaručovalo možnost hrát Evropskou ligu. "Musím říct, že mě to těší. Moyes předváděl skvělé výkony s Evertonem a poté, co vybouchl v Manchesteru, tak byl otloukánek. Ve West Hamu ale dostal čas a výsledky jsou vidět," chválil soupeře Klopp.

Liverpool se i na dále potýká se zraněnými hlavně v obraně. Vyhlížený návrat Joela Matipa do středu obrany se sice uskutečnil, ale už ve druhém utkání kamerunský stoper přišel k dalšímu zranění a v neděli Reds k dispozici určitě nebude. Klopp hledá v krátícím se zimním okně posilu, která by jeho problém se stopery vyřešila. Zatím ale marně.

Ze středu zálohy tak stejně jako v posledním zápase stáhne na pozici stopera Jordana Hendersona a střed hřiště by tak měl ovládat Thiago Alcántara, letní posila Liverpoolu z Bayernu Mnichov.

Právě souboj Thiaga se Součkem bude klíčový pro výsledek celého zápasu, míní vlivný twitterový účet Hammers Chat. "Alcántara si bude muset Součka hledět, stejně jako Saida Benrahmy. Těžší ale bude hlídat českého hráče, který je díky svým náběhům nebezpečný i bez míče," upozorňuje.

Je to právě rok od chvíle, kdy Souček přestoupil do West Hamu. "Adaptoval se neskutečně rychle. Když přivádíte hráče z ciziny, a třeba z české ligy, předpokládáte, že není na stejné úrovni jako Premier League. Tomáš ale hrál Ligu mistrů, za reprezentaci, byl kapitánem Slavie. Je skvělý, bojovný, dává góly," chválí Součka trenér David Moyes.

Na druhé straně bude největší hrozbou bude pro Kladiváře téměř nepolapitelný Mohamed Salah. Hvězdný Egypťan hrává především z pravé strany, takže by měl v obraně narážet především na Aarona Cresswella nebo Arthura Masuakua, ale stejně tak si čas od času prohodí místo se Sadiem Maném. Nalevo ho tak v zápase budou čekat souboje s Vladimírem Coufalem.

"Coufal na pravém obránci září, i Cresswell dělá dobrou práci. Přesto očekávám, že nejlepší střelec ligy Salah se do nějakých šancí dostane a způsobí nám potíže," odhaduje Hammers Chat. Ze druhé strany zase bude na Coufala dorážet Sadio Mané, který je po Salahovi druhým nejlepším střelcem Liverpoolu.