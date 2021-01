Liverpool ukázal, že se s ním musí počítat. Ale dochází mu hráči

Fotbalisté Liverpoolu podle trenéra Jürgena Kloppa čtvrteční výhrou 3:1 na půdě Tottenhamu ve 20. kole Premier League ukázali, že se s nimi v boji o titul musí nadále počítat.

Obhájce trofeje v anglické lize zvítězil po pěti zápasech a posunul se na čtvrté místo tabulky čtyři body za vedoucí Manchester City, který má utkání k dobru.

"Bylo to velmi dobré a abych byl upřímný, tak také velmi potřebné. Byl to dobrý okamžik se trochu ukázat. Stále jsme tady, musí se s námi počítat. To je dobré vědět," uvedl při on-line tiskové konferenci Klopp.

Jeho svěřenci ve šlágru nejprve se štěstím přežili únik Son Hung-mina, jehož gól neplatil kvůli centimetrovému ofsajdu, a poté dvakrát udeřili na přelomu poločasů. Tottenham sice vzápětí snížil, ale poslední slovo měl hostující Sadio Mané. Liverpool v anglické lize skóroval po dlouhých 487 minutách a poprvé od konce prosince.

"Jsem naprosto šťastný z výkonu, byl to velký posun vpřed. Byl to odvážný výkon v zápase proti takové brejkové příšeře, kterou oni jsou. O to je to výjimečnější," prohlásil Klopp.

"Co se oproti minulým zápasům změnilo? Je zřejmé, že rozhodování v klíčových momentech. V perfektní chvíli jsme otevřeli skóre a mohli jsme jít do poločasu s vedením. Byli jsme na tom velmi dobře běžecky a řekl bych, že jsme zápas kontrolovali. Takže dobrý zápas a zasloužená výhra," dodal třiapadesátiletý německý trenér.

Radost z výhry mu trochu zkazilo zranění Joela Matipa, který v poločase střídal kvůli potížím s kotníkem. Liverpool přišel o dalšího hráče do obrany, kde už jsou dlouhodobě mimo hru Virgil van Dijk s Joem Gomezem a po minulém utkání na marodku přibyl také Fabinho. Proti Tottenhamu hrál s Matipem na stoperu obvyklý záložník Jordan Henderson.

"Věděli jsme, že Matip má potíže s kotníkem. Nebyla šance, že by hrál dál. Jde o problém s vazy, je to vážné. Do defenzivy už moc hráčům nemáme, je to neuvěřitelné, co se tam děje," uvedl Klopp.