Pil jsem a byl zlomený, přiznal Lingard. West Ham ho zachránil před útěkem do Číny

Konečně mám zase všechno pod kontrolou, může si vydechnout hvězdný záložník Jesse Lingard. Ještě nedávno tomu ale bylo úplně jinak. Bývalý spoluhráč Tomáše Součka a Vladimíra Coufala ve fotbalovém West Hamu promluvil o temné kapitole svého života.

Před rokem a půl, v době, kdy Lingardova nadějně rozjetá kariéra uvázla v Manchesteru United na mrtvém bodě, zvažoval anglický záložník přestup do Číny nebo Saúdské Arábie. Chtěl uniknout pozornosti veřejnosti. Že je pod drobnohledem, vnímal i kvůli útokům na sociálních sítích.

"Moje sebevědomí bylo v troskách. Navenek můžete působit v pohodě, usmívat se, dělat legrácky. Ale uvnitř jste zlomený a úsměv je jen vaše maska," rozpovídal se Lingard o černém období.

V té době jej ovšem podpořil bratr Louie Scott a trenér Alexandros Alexiadis. Společně začali přemýšlet nad projektem Jesse 2.0.

"Nehrál jsem a prostě jsem byl dole. Ale Alexandros mi naštěstí nosil videa z doby, kdy jsem hrál za reprezentaci do 21 let. Snažil se, abych si uvědomil, jak dobrý jsem byl fotbalista," popisoval Lingard. Sebevědomí mu nahlodávalo hlavně to, že se mu nedařilo usadit v základní sestavě United.

Tehdy právě zažil řadu nenávistných útoků na sociálních sítích. "Bylo toho hodně. Já se na Jesseho nedívám jako na někoho, kdo hraje o novou smlouvu v klubu. Jsem jeho brácha a viděl jsem, jak ani nejede natankovat benzín do auta, protože nechce mezi lidi," vyprávěl Louie Scott.

"Uchýlil jsem se k pití. Byla období, kdy jsem v noci pil, ale nebyl jsem to potom já," přiznal osmadvacetiletý ofenzivní fotbalista. "Naši nikdy nebyli pijani, ale v hlavě jsem si to postavil tak, že tím zmenším to trápení," odkryl.

V prvním lockdownu přišel moment, kdy se Lingard upnul k tomu, že svou kariéru ještě nepověsí na hřebík a nepůjde za lukrativním kontraktem do fotbalově nerozvinutých zemí. "Řekl jsem si, že to ještě nezahodím, dodalo mi to sebevědomí," vrátil se Lingard k období první koronavirové vlny v rozhovoru s Jamiem Redknappem pro list Daily Mail.

Když ani poté ovšem nedostal v Manchesteru herní prostor, padl verdikt, že půjde hostovat. Nakonec zamířil do West Hamu, kde se potkal s českým duem Souček - Coufal. "Bylo to skvělé rozhodnutí," pochvaluje si Lingard.

Skončit přitom mohl v Newcastlu nebo West Bromu. "Pak ale mému tátovi zavolal David Moyes. Řekl: Když jsem trénoval United, nechal jsem vašeho syna odejít na hostování. Teď je na čase splatit mi to," vypráví Lingard s úsměvem historku o přesunu do Londýna. Následná jednání se táhla, chvíli to vypadalo, že zkrachují, chvíli, že se hostování povede dotáhnout.

Nakonec se to podařilo, Lingard za West Ham vstřelil na jaře devět gólů a probojoval se i do nominace reprezentace.

Za Hammers debutoval hned dvěma góly do sítě Aston Villy. "Byl jsem spokojený, chtěl jsem hrát, těšil jsem se. Když máte spokojeného Jesseho, máte sebevědomého Jesseho a máte i výsledky," ujistil Lingard.

Do Manchesteru se Lingard vrátil jako sebevědomý hráč a jeho výkony v přípravě si pochvaloval i trenér United Ole Gunnar Solskjaer. Do úvodního utkání sezony kvůli onemocnění covidem nezasáhl, ale v příštím kole na hřišti Southamptonu už by mohl být k dispozici. Přesto se nadále spekuluje o tom, že by mohl do West Hamu zamířit opět.