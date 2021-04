Souček je otravný, Coufal má jedinou slabinu. Strašně nám pomáhají, říká Moyes

Po nedělním nervydrásajícím dramatu na London Stadium přibyly nejen vrásky na čele Davida Moyese, ale i body na konto jeho rozjetého West Hamu. Kladiváři v důležitém utkání porazili Leicester 3:2 a sedm kol před koncem drží v Premier League klíčovou čtvrtou pozici.

Potřetí za sebou si kladiváři vypracovali luxusní náskok 3:0. Potřetí za sebou se ale nakonec strachovali o vítězství. Bolestivou ztrátu, kterou prožili v utkání s Arsenalem, ale tentokrát - stejně jako minule proti Wolves - nepřipustili.

"Jsem zklamaný z toho, jak jsme dohrávali zápas. Musíme se zbavit zlozvyku dostávat góly poté, co si vypracujeme tak skvělý náskok. Už to znovu nechci vidět a hráčům to dám jasně najevo," zlobil se skotský manažer.

Jinak ale musel být spokojen. Dva góly Jesseho Lingarda a jedna trefa Jarroda Bowena zajistily jeho týmu další úspěšně zdolaný schod k nesmrtelnosti. Na třetí místo, okupované i nadále Leicesterem, ztrácí West Ham jeden jediný bod.

Rozjetý tým zatím nebrzdí ani kupící se zdravotní problémy opor.

Podruhé za sebou Hammers naplno bodovali i bez Declana Rice a obavy, že je dvaadvacetiletý anglický reprezentant pro West Ham nepostradatelný, rychle zmizely.

Ačkoli se zdálo, že je síla týmu do značné míry závislá na několika výjimečných individualitách, poslední týdny ukazují, že prostě funguje Moyesův promyšlený a dobře natrénovaný herní systém.

Co je však ještě podstatnější, celek z východu Londýna do sebe naplno nasál vítěznou mentalitu. Jesse Lingard k ní přispěl výrazně, neméně za ni však Moyes musí děkovat dvěma českým hráčům.

Podívejte se na sestřih zápasu West Ham - Leicester:

Another massive win! 💪 7️⃣ matches to go...



IROOOOOOOOONS ❤️ pic.twitter.com/T2sQ6u5Ywx — West Ham United (@WestHam) April 11, 2021

"Velmi mě to těší. Vladimír a Tomáš, například, hráli povětšinu své kariéry v Česku za dominantní tým. Jesse hrál zase mnoho let za Manchester United. Právě jejich vítězné zkušenosti nám teď strašně pomáhají," podotkl Moyes.

Vladimír Coufal i Tomáš Souček přispěli k výhře vynikajícími výkony, oba navíc zaznamenali po jedné gólové asistenci. Coufal našel chytrou zpětnou přihrávkou v koncovce neomylného Lingarda, Souček zase ve vápně chladnokrevně vyzval ke gólovému zakončení Bowena.

V hodnocení anglických médií se o Češích znovu nesou hřejivá slova chvály.

Podle večerníku Evening Standard sehrál Vladimír Coufal "jeden z nejlepších zápasů za poslední dobu". Server Football.London označil jeho gólovou přihrávku za "báječnou".

"V defenzivě byl excelentní, ale takový je prostě vždycky," napsali autoři.

U fanoušků Hammers oblíbený insiderský web Claret and Hugh se pozastavil nad druhou, takřka gólovou situací, při které se neúnavný Coufal neuvěřitelně dostal až do sólového úniku na branku Caspera Smeichela.

Místo zakončení ale počkal na nabíhajícího Lingarda, jehož pak zablokovala vracející se defenziva Foxes.

"Coufalovou jedinou zjevnou slabinou se zdá být střelba. Ale na tom můžeme zapracovat," uvedl portál.

Tomáš Souček v duelu proti liškám podle Claret and Hugh jasně ukázal, že se hvězdnému Riceovi naprosto vyrovná v plnění obranných povinností.

"Při své asistenci Bowenovi ukázal velký přehled. Je to opravdový box-to-box záložník, který je pro tým úplně stejně důležitý v defenzivě i v ofenzivě. Jeho hra ve vzduchu je neskutečně užitečná," napsal Football.London.

Připomněl také, že si Souček připsal spoustu klíčových obranných zákroků v závěrečné fázi zápasu, kdy West Ham výrazně ztrácel půdu pod nohama.

Šestadvacetiletý záložník byl znovu tím lídrem, který se neunavil ani nepropadal panice.

"Další Součkův impozantní výkon ve středu pole," chválil Evening Standard. Český záložník byl prý pro Leicester "velmi otravný" a útočným hvězdám soupeře udělal ze zápasu pořádně obtížný zážitek.

Největší aplaus z hráčů Hammers však opět patřil Lingardovi. Svou skvostnou bilanci po lednovém příchodu na hostování z Manchesteru United už zastavil na osmi brankách a třech asistencích. Média se shodují, že je v současné formě pro soupeře prakticky nebránitelný a vážně aspiruje na status momentálně nejlepšího ofenzivního hráče celé Premier League.

"Dobře si vybírám místo, míč si mě nachází. Pak už je to jen na mně, abych trefil branku. Je to o sebevědomí, instinktu a samozřejmě o spoluhráčích. Navzájem se poznáváme a rozumíme si," prohlásil osmadvacetiletý střelec po zápase.

I on, podobně jako Moyes, vyjádřil nespokojenost s koncovkami posledních duelů. Ale zůstal pozitivní.

"Jako tým se pořád učíme. Pořád rosteme. Takže si z toho musíme vzít to dobré a poučit se z chyb. Ideální by samozřejmě bylo přidat čtvrtý a pátý gól, místo toho inkasujeme. Ale i tak je v týmu velká víra a velké sebevědomí," dodal Lingard.

V posledních sedmi kolech mají Hammers zdánlivě snazší los, ze soupeřů z první poloviny tabulky se ve zbytku soutěže utkají už jen s Chelsea a Evertonem, v obou případech na domácí půdě.

Příští víkend se představí v St. James Park na hřišti Newcastlu United.