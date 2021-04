Obdivovaný Coufal ustál kolotoč svalovce Adamy. Souček opět krvácel pro tým

"Máme v sobě obrovskou nálož odhodlání a odvahy," hlásí David Moyes po cenné výhře na hřišti Wolverhamptonu, po které se jeho West Ham United posunul na čtvrtou příčku tabulky anglické Premier League. Do konce ligy zbývá už jen osm kol.

Poslední desítky minut na Molineux Stadium protrpěli v křeči. Nohy jim svazovala nejen očividná únava, ale i myšlenka na další faux pas, na další ztrátu luxusního třígólového náskoku.

Nakonec ale Hammers uhájili výhru 3:2, na rozdíl od duelu s Arsenalem před reprezentační pauzou.

"Bylo to těžké, museli jsme tvrdě dřít, nechat tam všechno. Podléhali jsme myšlence, že se může opakovat Arsenal. Ale uf, zvládli jsme to," oddechl si Jesse Lingard. Ofenzivní host z Manchesteru United definitivně potvrdil působivý návrat k již bezmála ztracenému statusu fotbalové superhvězdy.

V prvním poločase byl k nezastavení a byl to právě on, kdo měl lví podíl na třech gólech svého týmu. První dal po parádním šedesátimetrovém sólu, druhý vybojoval technickou finesou v rohu hřiště, na třetí přihrál po další své precizní kličkované v obrovské rychlosti.

"První půli odehrál jako Messi," žasnul televizní komentátor.

Lingard může být faktorem X, který dovede Kladiváře k vytouženému úspěchu. K náloži odhodlání a odvahy, zmíněné Moyesem, přidává něco navíc. Nevšední fotbalové umění, které rozhoduje zápasy.

Další fenomenální představení rodáka z Warringtonu ale nijak neumenšuje přínos jeho spoluhráčů. I těch českých. Vladimír Coufal a Tomáš Souček opět zahráli vysoký standard, i podle hodnocení anglických médií. V drtivé většině hodnocení oba dostávali nadprůměrnou známku 7.

Konkrétně u Coufalova výkonu se ale nad rámec běžné chvály zastavovali nadšení fanoušci.

"Byl znovu neporazitelný. Absolutní válečník. S Adamou Traorém se vypořádal obdivuhodně," napsal fanouškovský server Hammers News. Na Twitteru jednotliví příznivci označovali osmadvacetiletého českého fotbalistu za jednoho z nejlepších krajních obránců soutěže a za světovou třídu. Vyzdvihovali nejen jeho neocenitelnou práci nepříjemného defenzivního psa, ale i rychlé přepínání směrem do ofenzivy a neúnavnou podporu útočné fáze.

Za první gól byl po zásluze glorifikován Lingard, ovšem celou akci brilantně nakopl právě Coufal, nebo "Kufal", jak jej zatvrzele nazývají angličtí komentátoři.

Ex-slávista ve vlastním vápně nadvakrát hlavou zamezil Vlkům v akci, pak nahodil trysky, před presujícími protihráči rychle předal míč Lingardovi a okamžitě pokračoval ve sprintu. Nakonec se zastavil až ve vápně Wolves, kde doplnil hrotového útočníka Michaela Antonia a zakončujícího Lingarda.

"Miluju Lingardův gól, ale viděli jste co předvedl Coufal. Mydlil po lajně jako blesk ve stylu 'všichni se mi kliďte z cesty'. Naprosto úžasné," velebil českého reprezentanta jeden z fans Hammers na Twitteru.

"Proti tempu Adamy Traorého si vedl vážně dobře, s rychlým křídelníkem dokázal držet krok. Byl tvrdý a neústupný v soubojích, statečný ve vzduchu," ocenil Coufala server Football.London.

Traoré, pekelně rychlý a svaly obalený tank, odchovanec Barcelony a muž narozený ve Španělsku rodičům z Mali, posadil Coufala na svůj pověstný kolotoč vlastně jen jednou. A byl z toho důležitý gól, kterým Wolves ještě před přestávkou získali naději na obrat.

"Těžko mu vyčíst, že by v téhle situaci udělal málo pro to, aby rozjetého Adamu zastavil," napsal večerník Evening Standard.

Chvály se dočkal i Souček. Také za to, jak se ve středu pole vyrovnal s dosud bezprecedentní situací. Nastoupit totiž musel bez nerozlučného parťáka Declana Rice. Po boku legendy klubu Marka Noblea měl více defenzivních úkolů a ty zastal na jedničku. Ve druhé půli se dostal i do gólového zakončení, jeho dorážka ale neplatila po letmém zásahu míče rukou.

"Musel trochu vystoupit ze stínu Rice a přesně to také udělal. Ve středu pole pokrýval úplně všechno," hodnotil Součka Evening Standard. Kladné body získal šestadvacetiletý Čech i za další krvavé zranění. Zápas dohrával s poraněnou patou poté, co se typicky neohroženě vrhnul do jednoho ze soubojů.

Nebyl sám, kdo poslední minuty duelu prokulhal. Za zadní stehenní sval se s bolestivou grimasou chytal hvězdný Lingard. Jediný hrotový útočník v kádru Antonio navíc opustil hřiště už v průběhu úvodního dějství.

Fanoušci se začínají třást, aby se v klíčové fázi sezony přece jen nezhmotnily jejich nejhorší obavy ohledně úzkého kádru s přetíženými oporami.

"Měli jsme v tom během sezony štěstí, až dosud jsme měli Declana a Tomáše pořád k dispozici. Teď mám pocit, že nabitý program na naši tělesnou stránku začíná doléhat," přiznal i Moyes.

"Na druhou stranu, to, kde jsme, není náhoda. Máme kde brát. Nikdo by neřekl, že budeme bojovat o čtyřku a i teď se najdou lidé, kteří o nás pochybují. To je v pořádku, ale my jim chceme ukázat, že se mýlí," dodal skotský manažer.

Ve vysílání stanice Sky Sports se kvůli ambicím West Hamu v pondělí neshodli prominentní experti Gary Neville a Jamie Carragher. Zatímco podle ikony Manchesteru United se Moyesovci nakonec sesypou a v tabulce klesnou, legendární obránce Liverpoolu východolondýnskému klubu věří.

"Na nejlepší čtyřku to nebude," prohlásil Neville. "Já si zase myslím, že na to mají," oponoval Carragher. "Uvědom si, že pokud o víkendu porazí Leicester, budou jen o bod za ním. Mají obrovskou šanci," dodal.

Kladiváře teď čekají těžké zápasy. V neděli přivítají doma Leicester, v dalším průběhu dubna pak absolvují náročný duel v sestupem ohroženém Newcastlu a očekávané domácí derby proti Chelsea.