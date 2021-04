Moyese štvou zvěsti o odchodu Součka. Vykoupit by ho prý musela národní banka

West Ham čeká devět duelů pravdy. Devět utkání, které rozhodnou o tom, zda hrdý klub z východu Londýna skutečně odehraje nejúžasnější sezonu v moderní klubové historii.

Závěrečnou fázi boje o Ligu mistrů zahajují svěřenci Davida Moyese v pondělí večer na stadionu Molineux, v domácím prostředí Vlků z Wolverhamptonu.

Chelsea přitom v sobotu šokovala domácí pětigólovou porážku s West Bromwichem, Tottenham zase v neděli neudržel vedení na hřišti Newcastlu. Prohrál i Leicester.

A Kladiváři cítí velkou šanci.

Pokud ze zápasu proti Wolves vytěží všechny tři body, vyletí ze sedmé na čtvrtou příčku ligové tabulky. Před závěrem ligy si tak zajistí komfortní pozici. "Po reprezentační pauze máme do konce soutěže velmi dobrý los," připomněl už před časem Tomáš Souček.

Z těch nejsilnějších týmů už budou Hammers měřit síly pouze s Leicesterem a Chelsea, oba duely sehrají během dubna na domácím London Stadium.

"Nenosím to v hlavě, nepropočítávám body. Musíme se soustředit na nejbližší zápas a pak přejít na ten další. Uděláme ale všechno pro to, abychom se v téhle pozici udrželi," uvedl Moyes na předzápasové tiskové konferenci.

Zároveň ale nechtěl přistoupit na to, že West Ham v letošní sezoně uspěje jen v případě, že postoupí do evropských pohárů. "Pokud se nám to nepovede, myslím si, že stále budeme na letošní sezoně pohlížet pozitivně," dodal.

Skotský manažer přiznal, že se možná až příliš často začínají opakovat otázky na letní odchod klíčových hráčů.

Moyesovi zejména nevyhovuje spojování případného útěku klíčových hráčů zářících i v reprezentační přestávce - Declana Rice, Tomáše Součka a hosta z Manchesteru United Jesseho Lingarda - právě s případným nezdarem v boji o Ligu mistrů.

"Když jsme podepsali Tomáše Součka, přivedli jsme ho, aby nám pomohl vyhnout se sestupu. Declan Rice s námi o udržení bojovali taky a Jesse přišel, aby nám pomohl vyhrát nějaké zápasy. Není na místě teď najednou otočit a říkat, že se potřebujeme dostat do Ligy mistrů, abychom je udrželi," vysvětloval Moyes v rozhovoru pro Sky Sports.

"Tihle hráči by měli West Hamu děkovat, protože jim pomohl dostat jejich kariéry tam, kde jsou teď," doplnil. West Ham prý zatím neeviduje nabídky, které by stály za řeč. "Doufám, že žádné nepřijdou, ale pokud ano, zvážíme je, stejně jako kterýkoli jiný klub."

Moyes si nakonec z nepříjemného tématu pomohl humorem.

"Na vykoupení Declana Rice by se musela spojit Bank of England se skotskou Royal Bank. A u Tomáše Součka by to musela být Česká národní banka," zasmál se skotský manažer.

Moyesovi dávají za pravdu reprezentační výkony všech jmenovaných.

West Ham momentálně není žádnou druhořadou adresou, fantastické výkony Declana Rice v dresu Albionu jsou toho důkazem, stejně jako okamžité "kladivářské" zmrtvýchvstání Jesseho Lingarda, jež vyvrcholilo nominací do národního týmu, které by se ještě před třemi měsíci vysmáli všichni světoví fotbaloví odborníci.

Tomáš Souček na tréninku před zápasem s Wolves:

"To my jsme těm hráčům dali platformu, na které pak mohli zazářit," upřesnil Moyes.

Klub chce dlouhodobě udržet na takové úrovni, aby z něj mohly těžit i národní týmy, nejen ten anglický, ale třeba i český, což v případě Součka s Vladimírem Coufalem momentálně funguje znamenitě.

Zmínění hráči podle Moyese navíc chápou, že za jejich zlepšením nestojí jen jejich vlastní individuality, ale celý West Ham a jeho příkladná týmovost.

Sedmapadesátiletý kouč to vysvětlil na příkladu dvaadvacetiletého Rice.

"Dali jsme mu perfektní prostor, vytvořili mu podmínky, aby ukázal, co v něm je. Je kapitánem mužstva, i to významně podporuje jeho rozvoj. Není to o postupu do Ligy mistrů. Největší věc, kterou chce každý fotbalista, je vidět svůj klub vzkvétat a rozvíjet se současně s ním," prohlásil Moyes.

Rice i Lingard byli v reprezentační pauze Mužem zápasu: