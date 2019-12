Chlapík, co nezná Hitlera, tulák po Africe i div z Koreje. Tak dopadli noví Messiové

2006: Bojan Krkic

Jen co se Messi natrvalo usadil v základní sestavě Barcelony a začal zářit, objevilo se první přirovnání k němu. Webová stránka Foot Mercato přinesla pod titulkem "Bojan Krkic: budoucí Messi?" profil tehdy šestnáctiletého španělského útočníka, syna bývalého srbského fotbalisty týmu OFK Bělehrad.

Krkic šel dokonce v Messiho stopách, vyrůstal v proslulé akademii Barcelony v La Masii. Devatenáct dní po sedmnáctých narozeninách nastoupil za A - mužstvo a překonal Messiho rekord coby nejmladší hráč Barcelony, který zasáhl do utkání La Ligy. Jenže nastálo se na Nou Campu neprosadil, zkoušel prorazit v AS Řím, AC Milán i Ajaxu, jeho kariéra ale spíš uvadala. Po zastávkách ve Stoke, Mainzu či Alavési zakotvil od letošního roku v MLS, kde hraje za Montreal.

Od nejlepšího hráče ME do 17 let a kontinentálního šampiona do 21 let se určitě čekalo víc…