Nejšťastnější penalta v historii. V mexické lize střelec ani nevěděl, že dal gól

Neuvěřitelnou porci štěstí měl mexický fotbalista Diego Campillo. V rozstřelu po utkání nejvyšší soutěže hráčů do 17 let proměnil penaltu, aniž by věděl jak.

Hráč týmu Chivas z Guadalajary si postavil míč na puntík, rozběhl se - a prudkou ránou napálil břevno. Smutně se otočil a neviděl tak, že se míč z velké výšky snesl zpátky do hřiště a díky rotaci po odrazu od země odskočil do sítě mužstva Lobos. Až podle radosti přihlížejícího brankáře Chivas poznal Campillo, že svůj pokus přece jen proměnil. Také v grafice mezitím naskočil červený puntík na znamení neúspěšné střely, který se až po chvíli přebarvil na zelenou. A na youtube si nezvyklá exekuce vykoledovala přívlastek "nejšťastnější penalta v historii". Hráče Lobos kuriózní trefa tak vykolejila, že neproměnili dvě následující střely a rozstřel prohráli 2:4. V normálním hracím čase podlehli dokonce 1:6, v mexické dorostenecké lize se ale po utkání kopou penalty, i když zápas neskončí nerozhodným výsledkem. Přehled Vršovický dloubák dobývá svět. Mezi Panenkovy nástupce se zařadili i Suárez či Hazard

autor: Sport | před 11 minutami