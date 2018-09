Nejkurióznější gól v historii slovenské ligy? Podívejte se, co provedl český brankář

před 59 minutami

O vítězství Slovanu Bratislava ve šlágru s Dunajskou Stredou rozhodla podivná branka.

Bratislava/Praha - Tak tohle jsme ještě neviděli. Aktéři šlágru 8. kola slovenské fotbalové ligy se shodli, že o vítězství Slovanu Bratislava nad Dunajskou Stredou rozhodl asi nejkurióznější gól v historii soutěže.

V 73. minutě se domácí Slovan za stavu 2:0 ve svůj prospěch vrhl do brejku, těsně za půlkou vystartoval za míčem Andraž Šporar. Jenže praporek rozhodčího vyletěl nahoru kvůli ofsajdu. Český gólman Martin Jedlička běžel k postranní čáře pro balon, rychle ho kopl k místu, odkud myslel, že se bude rozehrávat. Hlavní arbitr Dušan Sedlák ovšem signalizovaný přestupek nepískal, a tak když se míč dostal ke Šporarovi, poslal ho Slovinec z dálky do prázdné branky. Přes mohutné protesty hostů gól platil, a protože Dunajská Streda nakonec dvě trefami snížila, jednalo se nakonec o zásah vítězný…

"Komediální gól," kroutil hlavou Peter Hyballa, trenér Dunajské Stredy. "Někdo asi řekne, že to byla chyba Martina Jedličky. Mysleli jsme si, že to byl ofsajd a že byl nařízen nepřímý kop. Ale viděli jste sami, že ani rozhodčí nevěděl, co se děje, a šel se ptát asistenta," doplnil německý kouč.

"Všude jinde by se pískal ofsajd," tvrdil rozladěný dvacetiletý gólman, který přišel do Dunajské Stredy před sezonou z Mladé Boleslavi a na kontě má i jeden start v české nejvyšší soutěži.