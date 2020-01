Nechám hrát děcka, hráči mají dovolenou, odmítl Klopp účast hvězd v odvetě FA Cupu

Anglická fotbalová liga v letošní sezoně zavedla novinku. Také na ostrovech budou mít kluby zimní pauzu. Oproti předchozím letům čekají týmy Premier League dva týdny volna. Některé by ale měly nastoupit k odvetě domácího poháru FA Cupu, což se nelíbí trenérovi Liverpoolu Jürgenu Kloppovi.

Lídra tabulky čeká příští týden v odvetě poháru zápas proti třetiligovému Shrewsbury. Liverpool ho ovšem z iniciativy Jürgena Kloppa vypustí. "Už před dvěma týdny jsem klukům v kabině řekl, že ode mě dostanou dovolenou. To jednoduše znamená, že tady nebudou," řekl Klopp lakonicky.

"Prostě budou hrát mladíci," řekl Klopp a potvrdil, že ani sám nebude na zápase přítomný. Místo něj tým povede kouč rezervy Neil Critchley.

Stejný scénář měl zápas Carabao Cupu v prosinci. Klopp tehdy žádal přeložení zápasu, protože Liverpool hrál zároveň na mistrovství světa klubů v Kataru, ale liga mu nevyšla vstříc. Trenér Reds tak poslal do zápasu B-tým doplněný o mladíky, který s Aston Villou prohrál.

"Nemůžou s námi jednat, jako by jim to bylo jedno. Vím, že můj krok nebude úplně oblíbený, ale tak to zkrátka vidím. Premier League po nás chce, abychom dodržovali zimní přestávku. A to přesně děláme. Pokud to asociace nerespektuje, nemůžeme s tím nic udělat a na zápase nebudeme," řekl.

Liverpool absolvuje náročný program. Kromě Ligy mistrů a Premier League hrál na konci roku 2019 zápasy MS klubů, a navíc působil ve dvou domácích pohárech, jedním z nich je právě FA Cup.

"Hráči si potřebují odpočinout. Musíme se starat o jejich spokojenost. Potřebují psychicky i fyzicky vypnout. To je přesně účel zimní pauzy," vyjádřil svůj názor. Rozhodnutí dát hráčům volno učinil s předstihem s ohledem na jejich blízké a plánování dovolené.

Pauza oficiálně trvá od neděle 2. února do neděle 16. února, přičemž zápasy FA Cupu jsou naplánovány na 4. a 5. února. Kromě Liverpoolu by je měl hrát z Premier League ještě Newcastle, Tottenham a Southampton.

V Anglii je zimní pauza stanovena vůbec poprvé. Ale v jiném termínu než kolem Vánoc, jak je zvykem v Evropě. Při oznámení zimní přestávky liga v dopisech adresovaných klubům apelovala, aby daly hráčům volno a přestávku respektovaly, uvádí BBC. "Kluby by neměly hrát soutěžní ani přátelské zápasy během přestávky," psalo se mimo jiné v dopise.

Ovšem pro Southampton by se pauza kvůli zápasu FA Cupu zkrátila na 10 dní, Kloppův Liverpool by na tom byl jen o den lépe, stejně jako Tottenham.

"Pravidla nejsou úplně správná. Nerozumím tomu, ale dobře, budeme ten zápas muset odehrát. Není to ideální, ale respektujeme to," řekl pro BBC trenér Southamptonu Ralph Hasenhuttl. "Je to směšné, měli bychom mít volno, ale zničehonic nám tam dali odvety. O co jde?" přidal se trenér Newcastlu Steve Bruce.

Na druhou stranu je zřejmé, že fotbalová asociace neměla příliš mnoho možností, kam odvety FA Cupu zařadit, protože na jaře mají kluby Premier League nabitý program s řadou vložených zápasů v týdnu. K tomu jsou někteří jejich soupeři z nižších lig, které mají svůj vlastní jízdní řád.