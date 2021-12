Nečekaný hrdina. Útočník musel dokonce dvakrát do branky, po penaltách slavil postup

Ruský cenzurní úřad Roskomnadzor zahájil právní kroky proti americkým internetovým společnostem Google a Meta, které by mohly vést k uvalení pokut. Ty by se odvíjely od tržeb těchto podniků. V pátek to oznámil moskevský soud. Roskomnadzor oběma podnikům takovými pokutami pohrozil už v listopadu, a to kvůli tomu, že firmy ze svých platforem opakovaně neodstraňují nezákonný obsah, připomněla agentura Reuters.

Ruský zákon umožňuje vyměřit podnikům za opakované porušování pravidel pokuty ve výši pěti až deseti procent z ročních tržeb. Soudní slyšení v kauzách s firmami Google a Meta by měla proběhnout 24. prosince.