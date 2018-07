Muži v luxusní třídě a ženy v ekonomické. Barcelonu kritizují kvůli diskriminaci fotbalistek

před 1 hodinou

S fotbalisty Barcelony letos vyrazil na přípravné turné do Ameriky také ženský tým. | Foto: Reuters

S fotbalisty Barcelony vyrazil letos na přípravné turné do Ameriky také ženský tým a při letu za oceán se musel spokojit se skromnějšími podmínkami.

Madrid - Vedení Barcelony hned na úvod soustředění v USA sklidilo kritiku kvůli diskriminaci žen. Katalánský klub totiž nechal hráče hlavního týmu cestovat v luxusní business třídě, zatímco fotbalistky se musely ve stejném letu spokojit pouze s ekonomickou třídou.

Barcelona se proti kritice ohradila, ale současně uvedla, že dalších letech během přípravného turné i při návratu do Španělska už i hráčky dostanou lepší místa. Podle mluvčího klubu byly fotbalistky umístěny do ekonomické třídy pouze proto, že o jejich cestě spolu s mužským týmem se rozhodlo na poslední chvíli.

Vedení klubu, který uspořádal společné přípravné turné pro muže i ženy poprvé, se zastala i ředitelka ženského týmu Maria Teixidorová. "O rovnosti budeme moci mluvit, až ženský fotbal bude mít stejnou pozornost v médiích, stejnou podporu sponzorů a také stejný zájem fanoušků jako mužský," uvedla na klubovém webu.

"Dokud se tak nestane, tak by bylo dobré, kdyby si všichni ti, co teď kritizují Barcelonu, uvědomili, co klub pro podporu ženského fotbal dělá. Takže bych ze strany kritiků uvítala méně cynismu," přidala.