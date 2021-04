Musa dal první gól v bundeslize. Bayern vyhrál, ale přijde o trenéra

Fotbalisté Bayernu Mnichov zvítězili v 29. kole německé ligy na hřišti třetího Wolfsburgu 3:2 a udělali další krok k zisku devátého titulu v řadě. Před Lipskem, které v pátek jen remizovalo s Hoffenheimem 0:0, mají pět utkání před koncem už sedmibodový náskok.

Bayern, který coby úřadující vítěz vypadl po úterním odvetném čtvrtfinále s Paris St. Germain z Ligy mistrů, rozhodl o výhře v prvním poločase. Zaznamenal v něm všechny branky, dvakrát se trefil osmnáctiletý záložník Musiala a jednou Choupo-Moting.

Mnichovský tým ale zároveň přišel o trenéra. Hansi Flick oznámil, že po sezoně odejde.

"Dneska jsem týmu řekl, že jsem v týdnu informoval vedení klubu, že chci na konci sezony rozvázat smlouvu," řekl Flick v televizním rozhovoru. "Nebylo to jednoduché rozhodování. Důvody zatím neoznámím," uvedl kouč, ale připustil, že by se mohl dát do reprezentačních služeb.

Šestapadesátiletý kouč by mohl zamířit k národnímu týmu, u kterého po letním mistrovství Evropy skončí Joachim Löw.

Freiburg rozstřílel beznadějně poslední Schalke 4:0, dva góly vsítil Günter. Celek z Gelsenkirchenu je velmi blízko sestupu z bundesligy po 31 letech. Stejným výsledkem prohrál čtvrtý Frankfurt v Mönchengladbachu.

Union Berlín zdolal Stuttgart 2:1. Premiérovým gólem v bundeslize a navíc vítězným zařídil triumf týmu z německé metropole Petar Musa. Chorvatský útočník, který v mužstvu hostuje z pražské Slavie, potřeboval na první zásah za Union devět zápasů.

Augsburg bez českého tria Tomáš Koubek, Marek Suchý a Jan Morávek remizoval s Bielefeldem bez branek.

Německá fotbalová liga - 29. kolo:

Augsburg - Bielefeld 0:0, Freiburg - Schalke 4:0 (50. a 74. Günter, 7. Höler, 22. Sallai z pen.), Wolfsburg - Bayern Mnichov 2:3 (35. Weghorst, 54. Philipp - 15. a 37. Musiala, 24. Choupo-Moting), Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt 4:0 (10. Ginter, 60. Hofmann, 67. Bensebaini, 90.+5 Wolf), Union Berlín - Stuttgart 2:1 (20. Promel, 43. Musa - 49. Forster),

18:30 Leverkusen - Kolín nad Rýnem.

Tabulka: