Modrič dostal červenou, Real i tak zvládl vstup do sezony a zdolal Vigo. Bale zůstává

před 3 hodinami

Fotbalisté Realu Madrid diskutují s rozhodčím poté, co vyloučil Luku Modriče (vpravo) | Foto: Reuters

Fotbalisté Realu Madrid v úvodním kole španělské ligy i v oslabení porazili 3:1 Celtu Vigo. O vítězství hostujícího celku, který hrál poslední půlhodinu bez vyloučeného Luky Modriče, rozhodli Karim Benzema, Toni Kroos a Lucas Vázquez. Za domácí už jen v závěru snížil Iker Losada.

Real nastoupil bez zraněné stomilionové posily záložníka Edena Hazarda, v základní sestavě tak nečekaně dostal šanci Gareth Bale, přestože madridský celek se ho chtěl v létě zbavit. A právě po přihrávce velšského záložníka ve dvanácté minutě otevřel skóre Benzema.

Trenér Realu Zinédine Zidane po utkání potvrdil, že Bale bude i nadále pokračovat v Realu. "Zůstává tady a musíme to brát jako dobrou věc," prohlásil francouzský kouč. "Hazardovo zranění byla smůla, ale bez ohledu na to jsem měl v úmyslu Garetha dát do základu. Stejně jako všichni ostatní chce ukázat klubovému dresu respekt, jaký si zaslouží," dodal.

Po Benzemově trefě do zápasu dvakrát vstoupil videorozhodčí. Těsně před přestávkou neuznal kvůli ofsajdu domácím vyrovnávací branku a v 56. minutě přispěl k vyloučení Modriče za zákrok na Denise Suáreze. Úřadující držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa dostal rovnou červenou kartu.

Celta ale početní výhodu nevyužila a naopak ještě dvakrát inkasovala. V 61. minutě se přesnou ranou do horního rohu prosadil Kroos a deset minut před koncem se trefil Vázquez. Celta v nastavení porážku jen zmírnila, když se po pouhých třech minutách na hřišti trefil při prvním ligovém startu osmnáctiletý Losada.

Dobře rozehraný zápas nezvládla Valencie, která remizovala 1:1 se San Sebastianem. Domácí přitom vedli od 59. minuty po zásahu Kevina Gameira a francouzský útočník mohl v páté minutě nastavení přidat z penalty druhý gól. Jenže neuspěl a šest minut nato byl po ruce ve vápně vyloučen Francis Coquelin a hostující Mikel Oyarzabal z nařízeného pokutového kopu srovnal.

Španělská fotbalová liga - 1. kolo:

Vigo - Real Madrid 1:3 (90.+1 Losada - 12. Benzema, 61. Kroos, 80. Vázquez), Valencie - San Sebastian 1:1 (59. Gameiro - 90.+11 Oyarzabal z pen.), Mallorca - Eibar 2:1 (4. Rodríguez, 75. vlastní Oliveira - 57. Oliveira).