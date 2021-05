Miláček fanoušků Slavie je zase bez angažmá. Stoch skončil v polském Lubinu

Slovenský fotbalista Miroslav Stoch si opět musí hledat nové působiště. Bývalý záložník Slavie už po necelých čtyřech měsících skončil v polském Lubinu.

Rodák z Nitry přišel do Zaglebie v únoru jako zvučná posila. "Miroslav Stoch je bezpochyby hráčem s nejbohatší kariérou nejen v našem současném týmu, ale v celé polské Ekstraklase," vítal ho klub na svých internetových stránkách.

Stoch má na kontě nejen čtyři zápasy za Chelsea v anglické Premier League a vítězství v Anglickém poháru, ale také tituly z nizozemské (Enschede), turecké (Fenerbahce) i české ligy. Jenže v Lubinu zasáhl jen do devíti zápasů, navíc bez velkého sukcesu.

"Těžko říct, proč se víc neprosadil. Možná by to dopadlo lépe, kdyby se k nám připojil o něco dřív, když jsme ještě byli na soustředění v Turecku. Jenže Miro čekal až do konce přestupního termínu na nabídku z MLS," dumal sportovní ředitel klubu Ĺubomír Guldan.

Stoch přišel v létě 2017 do Slavie Praha a stal se i díky nádherným gólům z dálky miláčkem fanoušků. O dva roky později zamířil do PAOK Soluň, kde se však příliš neprosadil a loni v září s klubem předčasně ukončil smlouvu.

Spekulovalo se i o možném návratu do mužstva Jindřicha Trpišovského, s nímž se v létě dokonce nějakou dobu opět připravoval. Slovenský reprezentant nakonec vybral Lubin, jemuž se upsal letos 1. února.

"Mysleli jsme si, že kondici dožene rychleji a v zápasech se ukáže víc. Ale podepsali jsme ho na čtyři měsíce, takže to nebylo nijak velké finanční riziko. Nedali jsme mu kontrakt na dva nebo tři roky," vysvětloval Guldan, Stochův krajan.

"Rozhodně jsme čekali, že Miro pomůže týmu mnohem víc. A nejen my, ale i fanoušci, trenérský štáb i samotný hráč doufali, že to bude lepší. Připomeňme, že když jsme Stocha představili jako hráče Zaglebie Lubin, značná část fotbalové komunity nám tleskala," líčil Guldan.

"Nikdy nemáte jistotu, ale když jsme přivedli tak uznávaného hráče, jako je Stoch, počítali jsme s jednou věcí: že naváže na předchozí roky, kdy oslnil fanoušky největších zahraničních klubů," připojil šéf osmého celku právě skončeného ročníku polské nejvyšší soutěže.

V Zaglebii navíc doufali, že se Stoch prosadí i z toho důvodu, že se chtěl poprat o nominaci na mistrovství Evropy. "Jeho největší motivací byla ochota ukázat se trenérovi slovenské reprezentace Štefanovi Tarkovičovi před blížícím se Eurem," připustil Guldan.

Na účast na šampionátu teď musí 31letý Stoch zjevně zapomenout. Spolu s ním skončili v Lubinu i jeho krajan Samuel Mráz, srbský obránce Djordje Crnomarkovič a Jakub Bednarczyk.