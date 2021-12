Messi proti Messimu, Messimu a Messimu. Kdo by zasloužil červenou kartu?

Lionelu Messimu už moc let kariéry nezbývá, ale nebude to pak zřejmě trvat dlouho a slavné jméno bude k vidění na fotbalových trávnících znovu. Synové argentinského idolu totiž ukazují solidní vlohy k tomu, že by se mohli potatit.

Messiho manželka Antonella Roccuzzová zveřejnila na sociálních sítích video, na němž si útočník Paris St. Germain čutá v ponožkách s jejich třemi potomky v obýváku. A je to nelítostný souboj. Nutno říct, že to, co se často nedaří nejlepším obráncům světa - tedy zastavit Messiho kličky, moc nejde ani jeho synům. Když se pak do improvizované branky, tvořené domácím krbem, postaví sama čtyřiatřicetiletá hlava rodiny, svedou jeho synové souboj o míč a šestiletý Mateo přejede tříletého brášku Cira ostrým skluzem, za který by si vysloužil červenou kartu. A Ciro zase ukazuje, že i svíjení se na zemi má od táty dobře nakoukané. Fotbalový mač u Messiů v obýváku: Messi playing with his sons 🤩🤩🤩pic.twitter.com/qGJiD9eU0a — 1хBet (@1xBet_Eng) December 9, 2021