Nedvědovi vězení nehrozí, tvrdí italský expert. Aféra s příjmy Juventusu ale bobtná

Vedení fotbalového Juventusu má potíže, za machinace s účetnictvím mu hrozí administrativní sestup ze Serie A a jeho představitelům pobyt za mřížemi. Má se bát i Pavel Nedvěd, slavný český fotbalista a nyní viceprezident klubu? "Nedvědovi vězení nehrozí," prohlašuje pro Aktuálně.cz italský sportovní novinář Massimo Franchi, šéfredaktor turínského listu Tuttosport.

Zprávy o rozsáhlých podvodech teď hltá celá fotbalová Itálie. Každý týden přinášejí média nové podrobnosti o tom, jak si nejsilnější klub v zemi, turínský Juventus, údajně uměle vylepšoval účetnictví.

V rozsáhlé kauze, která zasáhla několik klubů, vyšetřuje policie i nejlepšího fotbalistu novodobé české historie a nynějšího viceprezidenta Juventusu Pavla Nedvěda. V případu jde o stovky milionů eur.

"Grande Paolo vězení neriskuje," domnívá se Massimo Franchi z redakce listu Tuttosport. Jeden ze tří největších sportovních deníků v zemi sídlí v Turíně a o dění v Juventusu má obvykle dobré informace. Konkurence i fotbaloví fanoušci mu ale často vyčítají, že nejslavnějšímu klubu v zemi straní.

"Nedvěd je pouze viceprezidentem. Neměl velký, či dokonce neměl spíše žádný vliv na finanční a přestupovou politiku klubu," říká Franchi. "To si šéfovali přímo prezident Andrea Agnelli a ředitel Fabio Paratici," jmenuje dva vysoce postavené funkcionáře.

Agnelli je jedním z nejmocnějších mužů italského fotbalu. Prezidentem Juventusu je od roku 2010, pracoval ve výkonném výboru UEFA a vedl Evropskou klubovou asociaci. Z jejího čela odstoupil letos na jaře, kdy převzal vedení připravované fotbalové superligy.

Paratici patřil v Juventusu k jeho nejbližším spolupracovníkům jako sportovní a technický ředitel. Od letoška pracuje pro anglický Tottenham Hotspur.

Podle vyšetřovatelů Juventus zfalšoval hodnotu přestupů 42 hráčů z prvního týmu i mládeže. Podezřelá je například transakce, při níž si Juventus vyměnil obránce s Manchesterem City. Do Anglie směřoval João Cancelo, do Turína přišel Danilo. Juventus si do účetnictví zapsal příjem 90 milionů eur, podle vyšetřovatelů ale vydělal jen tři miliony.

Účetnictví si klub podle vyšetřovatelů vylepšoval i fiktivními platbami hráčským agentům. Klub jakékoli machinace odmítá a s úřady při vyšetřování spolupracuje.

"Při koronavirové pandemii chyběly příjmy z návštěv na utkání, přitom platy největších hvězd byly astronomické," říká Franchi, proč funkcionáři s účetnictvím čachrovali. Pokrýt mzdy hlavních hvězd bylo náročné.

Hráčům vyplácí Juventus ze všech italských klubů suverénně nejvíce. Na mzdy dával loni masivních 205 milionů eur. Mistrovský Inter Milán byl v tomto ohledu se 132 miliony výrazně pozadu.

"Cristiano Ronaldo bral 31 milionů eur ročně, Matthijs De Ligt má 11 milionů, trenér Massimiliano Allegri devět, Paulo Dybala, Aaron Ramsey a Arthur Melo berou sedm," vypočítává Franchi. "Vedení klubu tak muselo vymyslet trik, jak zůstat nad hladinou," domnívá se.

Juventus hospodaří dlouhodobě na dluh. Za minulý ročník vykázal ztrátu 209,9 milionu eur, což je v Serii A historický rekord. Kumulovaná ztráta přesahuje 320 milionů. Aby vylepšil své finance, rozhodl se v létě navýšit kapitál úpisem nových akcií v celkové hodnotě 400 milionů eur.

V nynější kauze s účetnictvím vyzývá k trestu pro Juventus organizace Codacons, italské sdružení pro ochranu spotřebitelů. Chrání také fanoušky, kteří si kupují vstupenky na zápasy a platí za televizní přenosy.

"Navrhuje poslat Juventus do druhé ligy. Zápasy by tím byly označeny jako zfalšované a diváci by dostali právo na vrácení peněz," říká Franchi.

Italská média uvádějí, že Juventus není ani zdaleka jediným klubem, kterého se rozsáhlá kauza týká. Římský deník Corriere dello Sport jmenuje také Neapol, AS Řím, Atalantu Bergamo, FC Janov a Sampdorii.

Pokud by se podezření prokázala, pro Serii A to bude znamenat vážný problém. V posledních letech se jí podařilo přilákat movité investory ze zahraničí, především z USA, zpochybnění čistoty soutěže by mohlo mecenáše zase odradit.

Franchi popisuje, že Nedvědovi v Turíně fotbalová veřejnost nic nezazlívá. Na rozdíl od toho, jak fanoušci vidí jeho spolupracovníky ve vedení klubu. "Pavel je idol fanoušků, protože v roce 2006, kdy Juventus pro korupční jednání ze Serie A sestoupil, klub neopustil a pomohl mu zpátky k návratu. Jemu nikdo nic nevyčítá," popisuje.

Naráží tím na kauzu zvanou Calciopoli. Kvůli ovlivňování zápasů tehdy turínský velkoklub přišel o dva mistrovské tituly a byl přeřazen do druhé ligy, kterou musel začít s vysokým bodovým odpočtem.

Trest hrozí Juventusu i nyní. Sestup a odebrání titulů by ho mohly postihnout, pokud by vyšetřovatelé prokázali, že bez zfalšovaného účetnictví by Serii A nemohl hrát. Tedy že by nesplnil pravidlo finančního fair play o udržitelnosti svého hospodaření.

I bez nynějšího vyšetřování je ale současná situace pro Juventus hodně nepříjemná. Klub, který v letech 2011 až 2020 získal devět mistrovských titulů v řadě, je z formy. V tabulce je aktuálně na páté pozici s velkým odstupem na vedoucí AC Milán.