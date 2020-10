Lídr a motivátor Souček. Možná jsme si zasloužili i vyhrát, oponuje Mourinhovi

Fotbalový West Ham už se naplno připravuje na sobotní klání proti Manchesteru City, z hráčů ale nadále sálá euforie ze zázračného bodu získaného na hřišti Tottenhamu. Kladiváři se stali prvním týmem v historii anglické ligy, který dokázal remizovat, přestože v 82. minutě prohrával 0:3.

"Měli sice trochu štěstí, ale bod si zasloužili za to, jak věřili až do konce," prohlásil po nezapomenutelném duelu manažer Spurs José Mourinho a z týmu West Hamu vypíchl přínos českého záložníka Tomáše Součka.

Ten pak portugalskému trenérovi v rozhovoru pro webové stránky klubu nepřímo oponoval.

Pětadvacetiletý středopolař prohlásil, že si West Ham za svůj výkon dost možná zasloužil i vyhrát.

"Bylo až neuvěřitelné prohrávat rychle o tři góly, protože si myslím, že jsme hráli dobře. Celý zápas jsme dokázali držet míč a připravovat si spoustu šancí. Zasloužili jsme si bod - možná dokonce všechny tři - ale uběhlo osmdesát minut a my pořád prohrávali 0:3," popsal Souček pocity z hororového vstupu do utkání.

Součkův názor podporují některé zásadní statistiky. Na střely vyhráli Hammers 13:11, na rohy 7:3 a za celý duel vedli bezmála dvojnásobek nebezpečných útoků než Kohouti.

"Když jsme konečně dali první gól, pořád jsme věřili, že máme šanci. Byli jsme nebezpeční po celý zápas. Pak jsme dali další góly a předvedli neuvěřitelný výkon. Posledních deset minut bylo nádherných, sami jste viděli, jak jsme slavili po Lanziniho parádní ráně," dodal Souček.

Tottenham exceloval v první čtvrthodince, zejména ve druhé půli už ale zvolil spíše udržovací taktiku. Zatímco v předchozím kole proti oslabeným United Spurs navyšovali svůj náskok až na konečných 6:1, tentokrát se jim defenzivnější pojetí krutě vymstilo.

Ačkoli to dlouho na žádné komplikace nevypadalo, v 82. minutě snížil hlavičkou po rohu stoper Fabian Balbuena, o tři minuty později si centr Vladimíra Coufala srazil do vlastní sítě Davinson Sánchez, aby v samotném závěru nastavení zaplachtila odvážná rána náhradníka Manuela Lanziniho přesně do horního rohu branky.

"Jsme velmi šťastní," potvrdil Souček týmovou euforii.

"Někdy je dost nudné, když jeden tým v poslední desetiminutovce prohrává 3:0. Už se jen dohrává. Ale my jsme o poločase mluvili o tom, že prostě chceme vyhrát druhý poločas. Bylo to velmi těžké, protože jsme se celý týden dobře připravovali. Viděli jsme hodně videí na taktických poradách, ale když pak najednou prohráváte o tři góly, je to strašná rána," vysvětlil český reprezentant.

O to víc si cenil faktu, že se jeho tým po třech rychlých úderech Son Hung-mina a Harryho Kanea nesesypal. Hammers neúnavně pokračovali ve svém stylu hry a v závěru se dočkali sladké odměny.

Nebylo to poprvé, kdy nově tvořený tým kolem Davida Moyese takto nadchl věrné fanoušky.

Právě Souček se svým enormním zápalem je podle mnohých klíčovým nositelem změny. Z jeho ohlasů po každém duelu sálá charisma týmového lídra a pozitivního motivátora spoluhráčů.

Svou důvěrou pochopitelně zahrnul i střelce vyrovnávací branky, v minulých měsících málo využívaného a odepisovaného Lanziniho.

"Věřil jsem v něj, protože vím, jaký je na tréninku, jak dokáže skórovat," prohlásil Souček na adresu sedmadvacetiletého Argentince, kterého během divokých oslav po vyrovnání chytil do náruče.

Analytický web Understat přitom spočítal, že gólový potenciál Lanziniho střely z pětadvaceti metrů měl hodnotu 0,01. Něco takového se prostě povede jednou ze sta pokusů.

"Když se napřahoval, věřil jsem. Pak to ale i pro mě bylo naprosto neskutečné. Mohli jste sami vidět, jakou oslavu to spustilo," smál se Souček.

Sebevědomí týmu opět vystoupalo o něco výš a po úspěšném letním boji o záchranu Hammers potvrzují výraznější ambice.

"Získali jsme důležitý a zasloužený bod. Jak říkám, možná jsme si zasloužili i víc. Každopádně má tenhle zisk pro nás obrovský význam vzhledem k budoucnosti. Chceme jít nahoru tabulkou a mít lepší sezónu," uzavřel Souček sebejistě.

Před ním i celým West Hamem jsou další dva přísné testy. V sobotu doma s Manchesterem City, o týden později na hřišti Liverpoolu.