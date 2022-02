Kouč West Hamu pod těžkou palbou, nasadil tyrana zvířat. Dělám vše pro výhru, hájí se

Ráno šokovalo nejen Angličany video, v němž týrá kočku, večer pak skutečnost, že Kurt Zouma nastoupil k utkání Premier League, jako by se nic nedělo. Francouzský zadák pomohl fotbalistům West Hamu k výhře 1:0 nad Watfordem, ač celý zápas čelil bučení fanoušků obou táborů. A pod palbou kritiky se na tiskové konferenci ocitl i kouč "Kladivářů" David Moyes za to, že stopera do úterního duelu nasadil.

Jaká byla vaše první reakce, když jste viděl kauzu Kurta Zoumy, a jak se ztotožňujete s prohlášením klubu, který jeho chování vlastně toleroval?

Jsem opravdu zklamaný (Zoumovým jednáním) a klub podnikl všechny kroky, které v tuhle chvíli mohl, a pracuje na tom. Moje práce je vybrat takový tým, který bude mít co největší šanci, a Kurt je jeho součástí.

Ani na chvíli jste nebral do úvahy morální hledisko?

Ale ano, já mám zvířata moc rád a myslím, že tohle zasáhlo hodně lidí, takže mě to opravdu zklamalo. Ale moje práce dneska večer byla pokusit se o vítězství West Hamu a nasadit nejlepší tým, jaký můžu, abychom na to měli šanci.

Nevysílá to špatný signál, že dnes večer Zouma hrál? V každé jiné oblasti života by byl do vyšetření případu suspendován, ale on hrál a veřejnost to vnímá jako velmi zvláštní.

Jak už jsem řekl, byl jsem hodně zklamaný tím, co jsem viděl a slyšel. Ale mým úkolem dneska bylo vyhrát s West Hamem. Samozřejmě že někteří lidé budou zklamaní, a úplně tomu rozumím.

Viděl jste to video?

Ano, viděl.

Co jste při tom cítil?

Byl jsem opravdu zklamaný, protože jsem velký milovník zvířat a starám se o své psy a koně.

Budete s ním mluvit, nebo je to vyloženě záležitost vedení klubu?

Klub to řeší. Já už jsem s ním mluvil a chceme jít dál, jak jen to půjde. Chtěli jsme se pokusit nechat to při zápase stranou a chápeme, že ne každého to potěší. Ve skutečnosti to netěší nikoho. Je to opravdu blbá situace.

Myslíte si zpětně, že to bylo špatné rozhodnutí?

Bral jsem to tak, že se Kurt omluvil, a rozumím tomu, že plno lidí tu omluvu nepřijme. Chápu to. Ale z mého hlediska: přiznal se a řekl to velmi upřímně. A jak jsem zmínil, dělal jsem svou práci, a to je vybrat nejlepší tým, jaký můžu.

Jak je na tom Zouma teď?

Samozřejmě je opravdu zklamaný, pocítili jsme to všichni v týmu a v klubu. Všichni to cítíme stejně, že je to něco, co není v pořádku a co jsme od Kurta nečekali. Ničeho takového jsme si u něj v povaze nevšimli. Takže jsme fakt zklamaní.

Neobáváte se, že to vysílá signál k vašim hráčům, že můžou dělat takové věci a nemusí se bát vyhazovu?

Mluvíte s trenérem, jenž patří k těm, kteří si nejvíc zakládají na disciplíně. Nikdy bych neváhal, kdybych cítil, že se to má udělat. Už jsem řekl, že mě to zklamalo, že to klub řeší a že já se starám o fotbalové záležitosti. Že jsem dělal všechno pro dnešní výsledek a Kurt je v téhle chvíli součástí základní sestavy, takže rozhodnutí bylo takové, že bude hrát.