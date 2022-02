Watford poslal pro hvězdu tryskáč. Král schytal před duelem se sršni krutou kritiku

Po krátké zimní pauze se vrací Premier League a české trio ve West Hamu čeká souboj s Watfordem. O motivacích není sporu. Kladiváři nahánějí týmy na postupových příčkách do evropských pohárů, sršni zase potřebují každý bod v těžkých bojích o záchranu.

Když se s lednem uzavřelo zimní přestupové okno, fanoušci West Hamu propadli frustraci. Navzdory prohlášením vedení klubu i Davida Moyese klub nepřivedl žádnou novou tvář a tým zůstal pro jarní část prakticky beze změny.

Náladu nezvedl fanouškům ani první zápas po zimní pauze, ačkoliv West Ham čtvrté kolo FA Cupu nakonec zvládl a Kidderminster Harriers vyřadil ze soutěže po výhře 2:1 až v prodloužení.

Duel, který měl být spíše rozcvičkou před koncem krátké zimní pauzy, se zvrhl v dlouhé dobývání branky poloamatérského týmu ze šesté anglické ligy. Navíc naplno odhalil slabiny současného West Hamu, který si stále myslí na umístění v první čtyřce tabulky, jež zajišťuje postup do Ligy mistrů.

Bez útočníka Michaila Antonia byli Hammers bezzubí a střeleckou mizérii utnul až v nastaveném čase střídající Declan Rice krásným průnikem do vápna. Z poslední akce zápasu pak rozhodl Jarrod Bowen. Na dva góly za 120 minut se ale londýnský tým pořádně nadřel.

Absentující Antonio mezitím reprezentoval Jamajku a odehrál během šesti dnů tři zápasy. "Obával jsem se toho, je to pro něj nové," připustil trenér Moyes vzhledem k řadě zranění, kterými Antonio v minulosti trpěl. "Nebudu bránit nikomu, aby reprezentoval svou zemi. Samozřejmě toho hodně nalétal," dodal s ohledem na únavu svého jediného útočníka.

Otázkou tak je, zda bude Antonio stoprocentně připravený nastoupit proti Watfordu. Moyes doufá, že ano.

Přestože je skotský trenér mezi fanoušky oblíbený, v otázce pozice útočníka už moc sympatizantů nemá. "Stěžovat si jen týden po konci přestupového okna je nesmyslné," napsal server Hammers News. Fanouškům se nelíbí, že Moyes v zimě nepřivedl nového forvarda, a Antonio tak zůstává jedinou volbou.

Král zklamal

Přestože Londýnští v zimě neposílili, moc nadějně to nevypadá s dalším vytížením Alexe Krále, který hostuje v týmu ze Spartaku Moskva. Dosud odehrál za kladiváře jen 255 minut, a i když o víkendu začal v základní sestavě, už o poločase ho Moyes střídal.

"Promeškal svoji šanci. V předchozích zápasech zapadl do průměru, ale jeho výkon proti Harriers byl jeho dosud nejhorší," napsal Antony Martin pro Hammers News. "Byl mimo. Pomalý, mdlý, odpadával ze soubojů. Chyběla mu jakákoliv energie nebo drajv," kritizoval českého záložníka.

Ten od serveru Football London dostal za svůj výkon jen podprůměrné tři body z deseti. "Ztrácel často balon a dostával se do potíží, když byl pod tlakem. Po nepovedeném poločase musel střídat."

Podle reportéra Hammers News sobotní výkon zpečetil Královo působení v klubu. "Nepřibližuje se úrovni Premier League. Tak to prostě je. Může vynikat v ruské lize, ale nedaří se mu adaptovat v Anglii. To je případ i Nikoly Vlašiče," komentoval. Zda třiadvacetiletého českého reprezentanta odepsal předčasně, se teprve uvidí.

Moyes tak kritický nebyl. "Alex měl trochu smůlu, že ve chvíli, kdy hrál zápasy v Evropské lize, dostal covid, což mu to zkomplikovalo. Pořád se sžívá s rychlostí a víme o tom, že některým hráčům může trvat přizpůsobit se Premier League. Snad odehraje víc minut ve zbytku sezony," přeje si trenér West Hamu.

Dobré výkony hráčů ze širšího kádru na podzim byly podle něj také důvodem, proč v zimě nepřivedl žádné posily. "V Evropě pro nás odehráli skvělé zápasy, všichni. V poháru jsme o víkendu nehráli tak dobře, ale to se v pohárových zápasech děje často," nedělal si trenér West Hamu hlavu před zápasem s Watfordem.

"Pošlete pro něj tryskáč"

Zatímco Hammers vydřeli v prodloužení FA Cupu výhru nad soupeřem ze šesté anglické ligy, Watford si zapsal do tabulky bod za bezbrankovou remízu v ligové dohrávce s Burnley.

Před měsícem a půl zvítězil West Ham na hřišti sršňů vysoko 4:1, tentokrát ovšem narazí na jiný tým. Watford v zimě přivedl sedm hráčů a najal nového trenéra Roye Hodgsona, ostříleného štacemi u anglické reprezentace, Liverpoolu nebo Blackburnu Rovers.

Zkušený trenér je ochotný obětovat výhře kdeco a před duelem s West Hamem požádal vedení klubu, aby vypravilo soukromé letadlo pro klíčového útočníka Ismailu Sarra.

Senegalský forvard v neděli došel se svým týmem k zisku Afrického poháru národů. Na dlouhé slavení s krajany to ovšem nevypadá, protože Hodgson chce mít autora deseti ligových gólů stůj co stůj připraveného na úterní zápas v Londýně. Mohl by tak napodobit spolumajitele West Hamu Davida Sullivana, který letos neváhal utratit 100 tisíc liber (asi 2,85 milionu korun) za tryskáč pro Michaila Antonia, aby se z reprezentačního srazu stihl vrátit do Anglie včas.

"Nevíme, kdy se přesně vrátí. Doufám, že to bude brzo. Sportovní oddělení je s ním v kontaktu, já jsem s ním nemluvil, ale doufám, že to dopadne dobře. Jsem rád, že zvítězili, ale zoufale ho potřebujeme zpátky v týmu. Čím dříve, tím lépe," komentoval Hodgson.

Utkání West Hamu proti Watfordu začíná ve 20:45, sledovat ho můžete prostřednictvím online přenosu Aktuálně.cz.