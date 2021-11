Kdo se ujme osiřelých United? Zidane podle BBC o Anglii nemá zájem

Francouz Zinédine Zidane, který byl po odvolání Oleho Gunnara Solskjaera podle médií jedním z hlavních kandidátů na post nového trenéra fotbalistů Manchesteru United, nemá údajně o vedení anglického vicemistra zájem. Uvedla to s odkazem na své zdroje BBC. Podle zahraničních médií se "Rudí ďáblové" zajímají o Mauricia Pochettina z Paris St. Germain.

"Zdroje říkají, že legendární záložník Realu Madrid a francouzské reprezentace Zidane, který je nyní bez angažmá, nemá v tuto chvíli zájem přesunout se do United. V minulosti byl spojován s francouzským národním týmem a Paris St. Germain a chce zvážit do budoucna tyto možnosti," napsala BBC na svém webu.

Devětačtyřicetiletý Zidane působil v Realu Madrid v letech 2016 až 18, následně se do týmu vrátil v roce 2019 a působil v něm až do letošního května. Celkem dovedl hráče "Bílého baletu" k třem triumfům v Lize mistrů, získal i titul ve španělské lize a Superpohár.

Podle Sky Sports by se novým trenérem United mohl stát Pochettino. Argentinský trenér má v PSG smlouvu do června roku 2022. "Myslím, že Mauricio Pochettino, i když by to nikdy neřekl, může odejít do Manchesteru United s pětiletou smlouvu. Může se podívat na hráče, na klub a uvědomit si, že by pravděpodobně mohl s United hodně dokázat," uvedl expert Sky Sports a bývalý obránce United Gary Neville.

Bývalý trenér anglických vicemistrů Solskjaer doplatil na špatné výsledky týmu. United získali z posledních sedmi ligových utkání jen čtyři body, pět z těchto zápasů prohráli, přičemž utkání s Liverpoolem skončilo debaklem 0:5 a neuspěli ani v městském derby proti City. Naposledy prohráli v lize s Watfordem 1:4 a utrpěli nejvyšší porážku s nováčkem za 32 let. V anglické nejvyšší soutěži jim patří osmé místo se 17 body, na vedoucí Chelsea ztrácí 12 bodů.

Tým dočasně převzal bývalý Solskjaerův asistent Michael Carrick, který by jej měl vést v úterním utkání Ligy mistrů proti Villarrealu.