Inter překvapivě prohrál s Boloňou, v Bergamu padlu osm gólů

Vláda se shodla na vyplacení jednorázového příspěvku 5000 korun na každé dítě pro domácnosti s příjmem do jednoho milionu korun za rok. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Petr Fiala (ODS).

Vláda plánuje upravit také pravidla rodičovské. Rodiče s nižším příjmem by mohli mít měsíční příspěvek místo nynějších nejvýš 10 000 korun až 13 000 korun. Vláda chce podpořit zkrácené úvazky a vyhlásit mimořádné dotace pro dětské skupiny.

Podle premiéra chce vláda balíčkem opatření zmírnit dopady růstu cen. Podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) se příspěvky týkají 2,1 milionu dětí do 18 let a rodiny by měly podporu dostat nejpozději do konce srpna. Příspěvek by měl upravit zákon, který připraví ministerstvo práce. Vláda ho po schválení předloží Parlamentu.