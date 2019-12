Hráčům nadávali do čokolád a kakaa, tvrdí Ščasný. Vymýšlí si, reaguje obviněný klub

Rudolf Černík

Český trenér Senice Michal Ščasný obvinil po utkání slovenské fotbalové ligy fanoušky Zlatých Moravců z rasismu. Klub se jemu i týmu nejprve omluvil, po prošetření události ale prohlásil, že si Ščasný vymýšlí.

Zlaté Moravce remizovaly v sobotu doma se Senicou 0:0. Víc než ztráta dvou bodů, za kterou kouč hostů Ščasný výsledek označil, mrzely syna bývalého kouče Sparty reakce publika.

"Tolik rasistů na tribuně jsem ještě nezažil," stěžoval si Ščasný po zápase, který z ochozů sledovalo 1138 diváků. "Aby lidi deset minut nepřetržitě nadávali hráčům do čokolád a kakaa… Přijde mi to úsměvné, až nemocné, že se tohle děje na tribunách. Pro mě to jsou chudáci. Zlaté Moravce mají v kádru tři Brazilce a neuvědomují si to. Ubohost," citoval českého trenéra server profutbal.sk.

Za Senici nastoupili v základní sestavě hráči z Nigérie, Tanzánie, Ghany, Kamerunu, Brazílie i Kolumbie.

Činovníci Zlatých Moravců se po Ščasného slovech omluvili hráčům i celému klubu, nicméně záhy vzali svá kajícná slova zpět. "Po důkladném prověření v rámci všech dostupných kanálů vyjadřuje náš klub znepokojení nad zneužíváním témat týkajících se rasismu, xenofobie, antisemitismu a netolerance," ohradil se klub v oficiálním prohlášení.

Zlaté Moravce prý přezkoumaly záznam zápasu, kontaktovaly delegáta i rozhodčí duelu, zástupce ligové komise, nezávislé diváky ve VIP prostorech i novináře. Vyslechly osoby, které seděly přímo nad střídačkami, tedy v těsné blízkosti místa, kde měl trenér hostů rasistické pokřiky slyšet.

"Nikdo, zdůrazňujeme, že nikdo, ani nenaznačil, že by zaregistroval anebo slyšel nějaký nesportovní pokřik na adresu hráčů Senice, jak uvedl její trenér Ščasný," přiblížil klub výsledky svého šetření.

"Dokonce to nepovažujeme ani za tvrzení proti tvrzení, ale za výmysl trenéra FK Senica," pokračovaly Zlaté Moravce v prohlášení.

V pondělí se přitom klub prostřednictvím generálního manažera Marka Ondrejky omluvil Ščasnému, hráčům i celému FK Senica za případné nesportovní chování diváků, protože to tak "ihned považoval za korektní, slušné a morální".

"Dnes ale musíme konstatovat, že k této omluvě nebyl žádný důvod, protože k žádnému projevu údajného rasismu na našem stadionu během zmiňovaného střetnutí nedošlo. Náš klub nikdy neměl problémy s nesportovním chováním našich fanoušků. Kdyby byť jen náznakem k něčemu podobnímu došlo, okamžitě by reagoval. A o to razantněji, kdyby šlo o náznaky týkající se projevů rasismu, xenofobie, antisemitismu a netolerance. Tvrdě se od podobných projevů distancujeme a distancovat budeme," uvedly Zlaté Moravce v prohlášení.

Zlaté Moravce jsou v tabulce slovenské ligy po 17. kole na šestém místě, Senica na ně z deváté pozice ztrácí tři body.