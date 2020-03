Heidenreich přihlížel zdroji nákazy. Po návratu přečkal karanténu a pomáhá nemocnici

Fotbalistovi Davidu Heidenreichovi ve čtvrtek skončila dvoutýdenní izolace, v níž byl po návratu z italského Bergama do Čech. Hráč devatenáctky Atalanty s velkým zármutkem sleduje, jak v jednom z nejpostiženějších měst přibývá mrtvých, a finančně přispívá tamní nemocnici.

Nemoc COVID-19 se českému obránci vyhnula, byť navštívil únorový zápas Bergama v Lize mistrů s Valencií v Miláně, který byl podle starosty spouštěčem rychlého šíření koronavirové nákazy.

"Je to hrozné číst, že je to nejvíc zasažené město na světě, že je tam nejvíc mrtvých. Je to město, kde žiju, kde to normálně žije. Na ulicích, kde je vždy vidět tolik lidí, je teď armáda, policie. Je to velká tragédie. Prožívám velký smutek, protože to zasáhlo moje město," řekl Heidenreich.

Stodvacetitisícovému městu v Lombardii se snaží aspoň na dálku pomoci. "Už jsme přispěli přímo do tamní nemocnice jak jako tým, tak i já osobně. Jako tým jsme vybrali asi tisíc eur. A já posílal část z platu, hned jak mi přišel," uvedl Heidenreich.

Je v neustálém kontaktu se spoluhráči, kteří museli v Itálii zůstat. "Jak si s nimi píšu, říkají, že je to hodně smutné. Každých deset minut slyší sanitky nebo zvony, které odbíjejí pro ty, co umřeli. Je to strašně smutné," řekl devatenáctiletý teplický odchovanec.

Zatím nikdo z jeho týmu se koronavirem nenakazil, jen z A-mužstva Atalanty onemocněl brankář Marco Sportiello. "S ním jsem do kontaktu nepřišel. U nás v devatenáctce jsou všichni v pořádku, každý den si píšeme ve skupině. Nikdo nemá zásadní problémy, že byl měl horečku, potíže s dýchacími cestami. V pořádku je i celý realizační tým," řekl Heidenreich.

Český talent stejně jako ostatní hráči mládežnických týmů Atalanty nechyběl 19. února v Miláně na zápase Ligy mistrů s Valencií (4:1), který někteří epidemiologové označili za spouštěč rychlého šíření nákazy. Na utkání dorazilo asi 45 tisíc lidí z Bergama.

"Říká se hodně věcí, těch scénářů je hodně. Na zápase jsem byl, panovala úplně neskutečná atmosféra. Obyvatelé Bergama jsou hodně věrní fanoušci, jezdí skoro na všechny zápasy, co se dá. Když byla takováhle možnost skoro zaplnit San Siro, protože pár tribun nemohlo být obsazených, tak samozřejmě přijeli. Byl to krásný zážitek pro všechny," uvedl.

"Když to porovnám s tím, když Atalanta hrála v Miláně proti Interu, což byl můj první zápas na lavičce A-týmu, tak tam bylo 70 tisíc lidí a nebyli zdaleka tolik slyšet jako teď těch 45 tisíc fanoušků z Bergama," dodal.

Nový koronavirus je nebezpečný hlavně pro seniory. "Nevšiml jsem si, že by na stadionu bylo více starších lidí. Všichni z akademie jsme byli v jednom sektoru společně, byli tam třeba i rodiče," podotkl Heidenreich.

"Většina lidí v Bergamu bydlí s prarodiči a tak dále. A když dostali nějaká nařízení, tak je nedodržovali. Dělali si, co chtěli, až do té doby, než to bylo takhle špatné. To vidím jako hlavní problém," dodal.

Ve čtvrtek mu skončila dvoutýdenní izolace, kterou musel podstoupit po návratu do Čech.

"Stihli jsme se s přítelkyní vrátit za pět minut dvanáct. Naštěstí nám to klub dovolil. Bylo velkou pomocí, že se mnou byla těch 14 dní. Dělali jsme i věci do školy, protože jsme oba v maturitním ročníku. Pak jsme třeba vařili nebo si nechali objednat jídlo. Pomáhali nám i rodiče od přítelkyně, přivezli nákup nebo navařená jídla. Přispěla i moje babička, pomáhali i naši. Odpoledne jsem měl na cvičení a večer jsme koukali na seriály a televizi," líčil Heidenreich.

Pobývali na kraji Teplic a hlídali si, aby s nikým nepřišli do kontaktu. "Na to jsme si dávali velký pozor, protože jsme nemohli vědět, jestli v sobě něco nemáme. Naštěstí jsme těch 14 dní zvládli bez příznaků, bez horečky nebo tak. Jídlo nám nechávali za dveřmi nebo nám ho dávali přes balkon, protože jsme měli byt v přízemí," uvedl Heidenreich.

Nyní si už konečně bude moci zaběhat venku. "Dnes už jsme konečně spali doma, hned se spalo líp. Včera jsme trávili čas spíše s rodinou, dnes mám naplánované běhání. A taky si půjdeme s bráchou, tátou a přítelkyní zakopat. Jelikož je v Itálii zákaz vycházení, od klubu nám poslali pouze plány, co dělat doma. Já k tomu mohu přidat ještě běh. Za námi jsou vinice, les, může tam vyběhnout, aniž bych někoho potkal," dodal.