Guardiola básnil i o Součkovi. Zkusíme jim ublížit, slibuje Moyes před bitvou

Premier League míří do dramatického finiše, Manchesteru City stačí k jistotě mistrovského titulu čtyři body ze dvou posledních kol. Liverpool musí doufat v jeho zaváhání a v sobotu tak bude mocně fandit West Hamu, který doma na London Stadium vyzve rozjetý hvězdný výběr Pepa Guardioly.

Citizens budou v očekáváném klání 37. kola Premier League jasným favoritem, Guardiolův tým vypadá v závěru ligy neohroženě a naprosto suverénně. Čísla hovoří jasnou řečí.

Manchester City se stal ve středu prvním týmem v historii soutěže, který vyhrál pět duelů v řadě rozdílem tří nebo více branek. Venku Sky Blues neprohráli už sedmnáct utkání za sebou, čímž vytvořili nový klubový rekord.

Kladivářům se navíc proti Citizens dlouhodobě hrubě nedaří. V lize manchesterského giganta neporazili od roku 2015, přičemž od tohoto data uhráli jen dvě remízy a desetkrát padli.

Dílčí úspěch zaznamenali alespoň v říjnu v domácím poháru, kdy po bezbrankové remíze favorita vyřadili na penalty.

Guardiola je před sobotním duelem ve střehu a celek Davida Moyese zahrnul na předzápasové tiskové konferenci chválou.

"West Ham je v posledních dvou sezonách naprosto mimořádný. Je špičkovým týmem a my to dobře víme. Jsou výborní v mnoha ohledech," řekl jednapadesátiletý španělský manažer.

Když se vzápětí pustil do výčtu konkrétních klíčových atributů hry východolondýnského klubu, začal standardními situacemi a dvojicí středových záložníků.

"Se Součkem a Declanem Ricem jsou ve středu pole velmi silní," uvedl Guardiola a vyzdvihl také útočné, zejména brejkové zbraně West Hamu, Pabla Fornalse či Jarroda Bowena.

Zároveň ale Guardiola jasně vzkázal, že Citizens půjdou ostře po vítězství, které je může výrazně přiblížit už šestému titulu za posledních deset let a osmému v historii. Dvě kola před koncem mají před Liverpoolem naskok tří bodů.

"Víme, o co nám jde. Vítězství by znamenalo neuvěřitelný krok směrem k našemu cíli," podotkl.

Na výrazné problémy se složením obrany znovu odmítl žehrat, podobně jako v týdnu, kdy zavtipkoval, že by pozici stopera s klidem svěřil i lehkonohému ofenzivnímu hračičkovi Philu Fodenovi.

"Dokážeme si s tím poradit. Kdyby to mělo trvat delší období, byl by to problém. Pokud jde o jeden dva zápasy, hráči zvládnou nastoupit na netypických pozicích," vyjádřil důvěru svým svěřencům.

Zranění jsou Kyle Walker, Rúben Dias, John Stones i Eymerick Laporte, u něhož ale určitá naděje na sobotní start žije. David Moyes by rád mnoha absencí v defenzivě Citizens využil.

"Mají tam určité problémy a my musíme vymyslet, jak bychom z toho mohli těžit. Zkusíme jim ublížit, je to pro nás velká výzva," řekl na tiskovce kouč Hammers.

Případný šokující tříbodový zisk by Kladivářům definitivně přihrál sedmé místo zajišťující účast v Konferenční lize. Navíc by se bodově srovnali s šestým Manchesterem United.

Duel začíná v 15 hodin, přímým přenosem jej vysílá stanice Premier Sport a deník Aktuálně.cz jej bude sledovat v online reportáži.