West Ham - Manchester City 0:0. Kladiváři bojují o evropské poháry, soupeř o titul

Manchester City je obrovským vládcem Premier League posledních let. Jasně dominoval v sezoně 2017/2018, o rok později získal před Liverpoolem v neskutečné sezoně titul o jediný bod. Rok 2020 ale patřil právě Reds, loni se však na trůn jednoznačně vrátil celek vedený Pepem Guardiolou. Letos tak může přidat čtvrtý triumf během pěti let. Ještě v lednu měli Citizens náskok třinácti bodů, Liverpool ale mocně dotahoval a do minulého víkendu to bylo jen o bod. Kloppův tým ale ztratil doma s Tottenhamem. Náskok tří bodů je luxusní, City totiž poslední zápasy vyhrává vždy o tři a více branek, proto už má i lepší skóre než Liverpool. V následujících dvou duelech by museli nejspíš 2x ztratit, aby o titul přišli. První překážka je West Ham, který si vysloužil chválu samotného kouče Man City.