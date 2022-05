Artetu rozlítil výkon sudího, ale bál se trestu. Nestěžuj si pořád, reagoval Conte

Trenér fotbalistů Arsenalu Mikel Arteta nemohl po prohraném čtvrtečním derby s Tottenhamem (0:3) přijít na jméno rozhodčímu Paulu Tierneymu.

"Kanonýři" brzy prohrávali po penaltě Harryho Kanea a od 33. minuty hráli bez vyloučeného stopera Roba Holdinga. Kouč Tottenhamu Antonio Conte svému protějšku následně vzkázal, aby si méně stěžoval a více se věnoval hře.

Arsenal ztratil zápas během deseti minut prvního poločasu. Nejprve Soares fauloval ve vápně Son Hung-mina a následně korejského útočníka Holding dvakrát zastavil za cenu žluté karty. Ještě do poločasu navíc přidal další trefu Kane a ve druhé půli pojistku Son Hung-min.

"Mám dvě možnosti: buď budu lhát, nebo řeknu pravdu a budu na půl roku suspendován. Rád bych ale byl v pondělí proti Newcastlu na lavičce," citovala Artetu agentura Reuters. "Zeptejte se rozhodčího, ať přijde před kamery a vysvětlí to. Je to škoda, mohl to být nádherný zápas," dodal španělský kouč, který s Arsenalem usiluje o první umístění v elitní čtyřce od roku 2016.

"Kanonýři" mají dvě kola před koncem už jen bodový náskok právě na Tottenham. Conte doporučil svému kolegovi, aby se místo stížností radši věnoval těsnému souboji o poslední místo zajišťující účast v Lize mistrů.

"Mikel Arteta je velmi dobrý trenér, je stále na začátku kariéry. Ale stěžuje si opravdu hodně, měl by se spíš soustředit na svůj tým a na svou práci. Když musíte neustále poslouchat něčí nářky, nedělá to dobrý dojem," podotkl Conte, který uspěl hned ve svém premiérovém severolondýnském derby. To bylo původně na programu už v lednu, kvůli koronaviru v týmu Arsenalu ale bylo odloženo.

"Na to jsem nezapomněl. Arsenal si nechal odložit zápas, když měl jednoho pozitivního hráče, to bylo neuvěřitelné. Teď hrají v pondělí, zatímco my už v neděli v poledne. Také bychom mohli být nespokojení, ale nemůžete si pořád jen stěžovat," dodal Conte.

Jeho svěřenci se v dalším kole představí proti Burnley a sezonu zakončí v Norwichi. Arsenal čeká kromě Newcastlu ještě doma Everton.