Další ligy hlásí restart. Liverpool může stvrdit titul, Itálii čeká drama

Anglická fotbalová liga začne po koronavirové pauze ve středu 17. června dohrávkami Manchester City - Arsenal a Aston Villa - Sheffield United. Hrát se bude stejně jako jinde v Evropě bez diváků. Vedení soutěže se na tom dohodlo na jednání se všemi dvaceti účastníky. Italská liga odstartuje v sobotu 20. června.

Jako první z nejprestižnějších evropských soutěží se 16. května vrátila německá bundesliga. Sezona ve Španělsku by se měla rozběhnout ve čtvrtek 11. června. Naopak ve Francii byl ročník předčasně ukončen.

Premier League je kvůli pandemii nemoci covid-19 přerušená od 13. března. Předtím se stihlo odehrát neúplných 29 kol z 38. Tabulku před obhájcem titulu Manchesterem City vede s ohromným náskokem 25 bodů Liverpool a ve zbývajících devíti zápasech mu stačí dvakrát vyhrát, aby se po 30 letech stal mistrem.

Po dohrávkách 17. června se další ligový program naplno rozjede o dva dny později. Výkonný ředitel ligy Richard Masters nicméně upozornil, že datum nového začátku je zatím provizorní. "Nejprve musíme vyhovět všem bezpečnostním požadavkům," uvedl.

Nedokončení sezony by pro soutěž znamenalo značné ekonomické ztráty, zejména z vysílacích práv. Ty by podle odhadů britských médií mohly vystoupat až na 750 milionů liber (22,5 miliardy korun).

Ve středu si kluby odsouhlasily druhou fázi k návratu, na který čekají také Tomáš Souček s West Hamem a Matěj Vydra v Burnley. Týmy již mohou trénovat i kontaktně. V malých skupinkách se kluby připravují od minulého týdne.

V rámci rozsáhlého testování na koronavirus se objevilo během tří vln 12 pozitivních případů mezi hráči a členy realizačních týmů. Pro všechny nakažené automaticky platí týdenní karanténa.

Juventus vede ligu jen o bod

O restartu italské soutěže po dnešním jednání s představiteli národní fotbalové asociace informoval ministr sportu Vincenzo Spadafora. Už o týden dříve se odehrají semifinálové odvety poháru Neapol - Inter Milán a Juventus - AC Milán, postupující týmy čeká hned ve středu 17. června finále.

V Itálii, která patří k nejvíce zasaženým oblastem na světě, se nejvyšší fotbalová soutěž zastavila rozhodnutím vlády 9. března. Pohárové odvety se měly hrát ještě dříve, ale v Turíně i v Neapoli je kvůli šíření nemoci covid-19 zakázaly místní úřady.

Pro pokračování Serie A se nyní jednomyslně vyslovilo všech 20 zúčastněných klubů. Mužstvům zbývá odehrát 12 až 13 zápasů, v čele tabulky je obhájce titulu Juventus o bod před Laziem.

Největší debata se podle médií vedla o délku karantény v případě pozitivního testu. Požadovanou dvoutýdenní izolaci mužstva se fotbalové federaci podařilo snížit na polovinu. "Federace mě nicméně ujistila, že má plán B (play off a play out) i plán C (pořadí podle stávající tabulky) pro případ, že by nebylo možné soutěž dokončit," řekl Spadafora.