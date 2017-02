Do Číny nepůjdu, říká Zeman. Svůj jednoduchý fotbal raději učí mladé Delfíny z Jadranu

před 9 minutami

Zkušený český kouč Zdeněk Zeman místo lukrativního angažmá v Číně zvolil návrat do Pescary. A po úvodní výhře 5:0 nad Janovem nelituje. "Dostal jsem takovou nabídku, ale odmítl jsem. Potřebuji s hráči pracovat po svém," uvedl pro deník Gazetta dello Sport.

Pescara - Od neděle má fotbalová Itálie nového hrdinu. Do nejvyšší soutěže se vrátil trenér Zdeněk Zeman, převzal poslední tým tabulky a hned v prvním zápase porazil soupeře z Janova 5:0.

Svérázného kouče teď opěvují italská média i fanoušci Pescary, na jejíž lavičku se vrátil po pěti letech. V květnu mu přitom bude už sedmdesát, což je věk, kdy trenéři volí raději důchod, případně finančně zajímavé angažmá - například v Číně, která teď na velké peníze láká fotbalisty z celého světa.

"Do Číny nepůjdu," odmítá Zeman završení kariéry v bohaté asijské lize. "Dostal jsem takovou nabídku, ale odmítl jsem. Potřebuji s hráči pracovat po svém," uvedl pro deník Gazetta dello Sport.

Žádné oslavy, hráči nemají natrénováno

Na mysli měl trenérský rukopis, kterým se v Itálii proslavil. Na hráče je tvrdý a nenechá si mluvit do přípravy ani do taktiky. Vyžaduje, aby fotbalisté dodržovali všechno, co je naučí, tedy ofenzivní hru s vysunutým presinkem, tlakem do vápna a zcela bez přihrávek dozadu.

"Fotbal je jednoduchý," říká Zeman. "A ten můj je ještě jednodušší," dodává. Během své více než čtyřicetileté kariéry ho úspěšně praktikoval v AS Řím, Laziu, Neapoli nebo Fenerbahçe. Teď ho znovu učí fotbalisty Pescary, s níž v roce 2012 postoupil do Serie A. Ke klubu podle svých slov cítí nesplacený dluh.

Po nedělní pětigólové výhře nad Janovem prohlásil suše, že tým musí začít makat, a že mají hráči špatnou fyzičku. Místo oslav první výhry v sezoně je proto vyhnal na kilometrovou trať a navíc ještě vybíhat schody. "Pak přijde ta těžká věc, budeme pilovat detaily hry a taktiku," uvedl.

Vybudovat tým pro návrat do Serie A

Smlouvu v Pescaře přitom podepisoval s tím, že vybuduje tým, který vyhraje příští ročník Serie B. Se záchranou už vedení nepočítá, na nesestupovou příčku ztrácí Delfíni deset bodů. Z kádru by měl Zeman vyřadit staré hráče a najít mladé, což se mu zatím vždycky podařilo. Odborníci říkají, že poznat talent u mladých fotbalistů je jeho nejsilnější schopnost.

Jak na to, ukázal už proti Janovu, kdy do středu útoku postavil Alberta Cerriho. Dvacetiletý útočník, pro kterého to byl vůbec první start v základní sestavě Pescary, se mu odvděčil gólem. Právě v týmu Delfínů nastartoval Zeman kariéru záložníka Marka Verrattiho, místního rodáka, který je nyní oporou milionářského Paris Saint-Germain.

