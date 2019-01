Chelsea vyfoukla Liverpoolu Pulisice: Nejlepší tým na světě má i tak City, míní Klopp

před 50 minutami

V Premier League se schyluje k dlouho očekávanému duelu. Lídr tabulky z Liverpoolu vyzve úřadujícího mistra a papírově hlavního kandidáta na titul. Ještě předtím musel trenér Reds Jürgen Klopp spolknout hořkou pilulku. Vysněnou posilu Christiana Pulisice mu vyfoukla zkraje přestupového období Chelsea.

Německý trenér je v Liverpoolu čtvrtou sezonu poté, co opustil Borussii Dortmund, do které na konci svého působení přivedl amerického mladíka Christiana Pulisice. Považoval jej za budoucí velkou hvězdu. Po svém předčasném konci ve Vestfálsku několikrát usiloval o získání Pulisice do Liverpoolu, ale neúspěšně.

V roce 2016 za tehdy osmnáctiletého hráče nabízel Liverpool 11 milionů liber a nabídky směrem do Německa byly postupem času štědřejší i naléhavější.

Sám Pulisic se ovšem vyjádřil, že o přestupu do Liverpoolu neuvažoval, i přes velký Kloppův zájem. Mezitím dokonce jako hráč BVB trénoval s Tottenhamem a hovořilo se o zájmu ze strany City, Arsenalu a Chelsea. Poslední nabídku prý vyslal Liverpool v listopadu.

Byla to nakonec právě Chelsea, kdo dokázal Pulisice zlákat, a to za cenu 64 milionů eur (přibližně 1,65 miliardy korun). "Je to pro Blues skvělý hráč, ale taky výborný obchod pro Dortmund," komentoval přestup Klopp. Možná tak chtěl naznačit, že konečná suma za dvacetiletého záložníka byla pro Liverpool příliš.

Už ve čtvrtek Liverpool, který vede tabulku o sedm bodů, vyzve ve sledovaném souboji kandidátů na titul Manchester City. Lídr Premier League se ovšem role favorita vzdává. "Manchester City má stále nejlepší tým na světě," řekl na předzápasové tiskové konferenci i přes Pulisicův přestup Klopp.

"My musíme zůstat motivovaní a agresivní. I kdybychom teď naopak ztráceli na čelo, třeba deset bodů. Řekl bych, že první tým nemůžeme dohnat?" položil liverpoolský trenér řečnickou otázku, a opět tak zlehčil průběžné vedení jeho týmu v Premier League.

Pesimistický je před vzájemným duelem trenér City Pep Guardiola. "Nikdo nám nevěří," postěžoval si. "Pořád slyším spekulace, co se stane, když prohrajeme, ale můžeme vyhrát," dodal.

City nevyhrálo s Liverpoolem čtyřikrát v řadě, zatímco ten stále drží v letošním ročníku neporazitelnost a vyhrál posledních devět zápasů.

Také on svému soupeři vysekl poklonu. "Rozhodně jsou teď nejlepší v Evropě. Kontrolují hru, do detailu jsou schopní ovládat jednotlivé prvky svého systému," podotkl.

Guardiola bude nejspíš moct v utkání použít uzdravené záložníky Gündogana a De Bruyneho, Kloppovi by se zase mohli vrátit Milner a Moreno. Zápas mezi Manchesterem City a Liverpoolem je na programu ve čtvrtek od 21 hodin středoevropského času a vysílá ho televize DigiTv. Textový přenos můžete sledovat i na webu Aktuálně.cz.