Chelsea trpí nejistotou kvůli sankcím. O klub se zajímá i Serena s Hamiltonem

Sezona změn ve fotbalové Chelsea pokračuje. Po vítězství v Lize mistrů čekali fanoušci Blues letos jen to nejlepší. Probíhající ročník ovšem zatím připomíná spíš jízdu na horské dráze a letní pauza mezi sezonami nabídne místo zklidnění několik prudkých zatáček.

Chelsea je od napadení Ukrajiny Ruskem pod tlakem. Nejdřív klub spadl kvůli sankcím vůči jeho ruskému majiteli do provizoria a dosud nesmí například ani prodávat vstupenky. Teď se hovoří o odchodech řady hvězd a k tomu se majitel Roman Abramovič snaží klub prodat.

Tím by odpadly Chelsea starosti spojené se sankcemi a invazí na Ukrajinu, změna majitele ovšem zároveň může přinést velkou nejistotu ohledně budoucnosti. Kdo jej totiž koupí, zatím není jasné.

Zatímco opěvovaný trenér Thomas Tuchel na Stamford Bridge nejspíš zůstane, řada hvězd klub opustí. Podle deníku Sportsmail jsou na odchodu stěžejní obránci Antonio Rüdiger a Andreas Christensen, oba důležití hráči letošní sezony. Prvně jmenovaného láká Real Madrid, druhého zase Barcelona.

Tuchel se dokonce nechal slyšet, že ztroskotání dohody o prodloužení smlouvy s Rüdigerem je přímým důsledkem sankcí, kterým Chelsea čelí.

"Bojovali jsme o to, aby u nás Antonio zůstal," citoval jej The Guardain. "Ale po uvalení sankcí na našeho majitele už o jeho setrvání usilovat nedokážeme," řekl Tuchel.

Příchod nového majitele je tak očekávanou událostí, která by měla umožnit Chelsea opět normálně fungovat. Zájemců je hned několik, včetně konsorcia vedeného bývalým šéfem Liverpoolu Martinem Broughtonem, kterého podpořili v jeho snaze Serena Williamsová a Lewis Hamilton. Jak tenisová legenda, tak jezdec formule 1 jsou ochotní vložit do projektu vlastní peníze.

Rekordní posila vysedává na lavičce

Mezitím se snaží sportovní úsek udržet pohromadě co největší část současného kádru, na který dolehly sankce i výsledková krize.

Nejpříznačnější je situace útočníka Romelua Lukakua, který se v Chelsea trápí a pravděpodobně po sezoně odejde. Rekordně drahý útočník po svém návratu na Stamford Bridge pravidelně nastupoval v základní sestavě. Pak ovšem jeho vytížení začalo klesat a v posledních devíti zápasech, do kterých zasáhl, jen jednou nastoupil od začátku. Naposledy, ve víkendovém duelu s Evertonem, zůstal dokonce jen na lavičce.

Vývoj utkání přitom vybízel k tomu, aby Tuchel hráče za 100 milionů liber (asi 2,9 miliardy korun) poslal na hřiště. Blues od 47. minuty prohrávali 0:1 a marně dobývali zavřenou branku Evertonu. Urostlý Belgičan by se jim ve vápně hodil jako sůl. Místo toho Tuchel poslal do hry Christiana Pulisice a Hakima Zijacha.

Skóre se nezměnilo a Chelsea prohrála potřetí z posledních šesti zápasů. Strádající Lukaku v roce 2022 ještě nevstřelil jedinou branku. Týdně přitom zatěžuje klubovou pokladnu platem 325 000 liber (asi 9,5 milionu korun).

Kolo spekulací se už samozřejmě roztočilo. Lukaku by mohl v létě podle ostrovních zdrojů zamířit nejpravděpodobněji do Barcelony (kde by tvořil útočné duo s Pierrem-Emerickem Aubameyangem), PSG nebo zpět do Interu Milán.

S Barcelonou je spojován také spolehlivý obránce César Azpilicueta. Toho láká spolupráce s trenérem Xavim, zároveň se mu podle webu TeamTalk nelíbí nejistota spojená s nejistou budoucností Chelsea.

S jakým kádrem Chelsea do příští sezony nastoupí, tedy zatím není vůbec jasné. A záležet přitom bude především na tom, kdy a komu se podaří Abramovičovi klub prodat.