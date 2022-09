Brilantní Souček a uražený Conte. Coufala motal Perišič, udělal ale důležitou věc

Na výkon kapitána české fotbalové reprezentace Tomáše Součka v anglické Premier League míří po delší době nadšené ohlasy. Český záložník zařídil svým prvním gólem v sezoně remízu West Hamu ve středečním londýnském derby s Tottenhamem.

Pablo Fornals, Declan Rice a Tomáš Souček slaví gól do sítě Tottenhamu | Foto: Reuters

Před deseti dny po porážce s Brightonem schytával Souček v Anglii kritiku. V utkání si připsal úspěšnost přihrávek pouhých 64,1 procenta.

"Ta statistika je skutečně šokující. Souček je navíc zcela neefektivní. Vypadá to, jako by ztratil svůj gólový instinkt, a jeho přihrávky nestačí na úroveň, kterou Premier League vyžaduje," pouštěl se do českého záložníka server Hammers News.

Teď je všechno jinak. Souček ve středu večer proti Spurs zářil.

Aktivitou, pracovitostí, efektivitou, ale i v přihrávkách. Server WhoScored.com mu napočítal úspěšnost téměř 90 procent a se známkou 7,9 jej všeobjímající analýzou vyhodnotil jako nejlepšího hráče zápasu. Přiblížit se mu dokázal jen jeho spoluhráč Michail Antonio s hodnotou 7,5.

"Dnes večer to byl zase starý dobrý Tomáš. Byl jednoduše brilantní, tohle od něj chceme vidět," píší nyní Hammers News.

Sedmadvacetiletý fotbalista třikrát přerušil akci Kohoutů, zapsal tři úspěšné souboje, dva důležité obranné odkopy a jeden blok. Třikrát ohrozil branku hostů a jednou se trefil.

Po úžasné přihrávce Antonia se vřítil do šestnáctky, levým stehnem si poslal míč do pohybu a pravačkou nekompromisně propálil Huga Llorise.

"Jeho náběh do vápna a gólový finiš, to byl Souček jak ho známe z předminulé sezony," chválí ho londýnský list Evening Standard.

"Báječný gól. Tahle vysunutá role Součkovi prostě svědčí," zmiňuje blog Claret and Hugh, že Souček dostal od trenéra Davida Moyese více ofenzivních úkolů.

"To bylo ale kladivo," hodnotí Součkovu gólovou střelu magazín Football.London. Čech byl podle serveru i v předchozích zápasech nejnebezpečnějším hráčem trápícího se West Hamu a takový gól si zasloužil.

"Ve druhé půli ukázal opravdové tempo a agresivitu. A mohl i rozhodnout," připomíná web finální akci zápasu, kdy Souček na zadní tyči nedosáhl na míč po střele Jarroda Bowena.

I když se to nepovedlo, Kladiváři po tragickém úvodu sezony potěšili fanoušky. Zejména po poločase předvedli zlepšený výkon a Tottenham přehrávali. Antonio Conte, kouč Spurs, byl ale jiného názoru.

"Možná jsme si zasloužili víc než bod. Ale West Ham je silný tým," prohlásil pro BT Sport.

Italský manažer byl zaskočený z rozhodnutí VAR, který v úvodu zápasu odepřel Tottenhamu po dlouhém zkoumání penaltu. Opakované záběry z několika úhlů ukázaly, že Harry Kane hlavičkou trefil Aarona Creswella do hlavy. Zda se potom míč dotkl i obráncovi ruky, nebylo z žádného záběru průkazné.

Conte byl přesto uražený a situaci po utkání dlouze komentoval.

"Tahle rozhodnutí jsou prostě neuvěřitelná. Anebo lidé u videa neznají pravidla. Hlavní rozhodčí správě odpískal penaltu, potom si ho ale zavolali a opravili ho, i když měl pravdu," kroutil hlavou trenér severolondýnského klubu a jal se obšírně kritizovat VAR.

Kromě Součka odehrál celý zápas v dresu domácích i jeho krajan Vladimír Coufal, jenž měl velké starosti se zkušeným a stále dostatečně rychlým Chorvatem Ivanem Perišičem.

Letní posila Tottenhamu Coufala několikrát nepříjemně zamotala, a tak se český obránce dočkal ambivalentních ohlasů.

"Proti hrozbě jménem Perišič se Coufal trápil," zmiňuje Evening Standard. "Hrál solidně, ale měl by vylepšit centry do vápna," přidává Claret and Hugh.

Na webu Football.London nicméně Coufala chválí. Hrál prý odvážně a výrazně přispěl k vyrovnávajícímu gólu: "Zachoval se velmi chytře, když se rychle rozeběhl pro míč a bleskově vhodil aut na Antonia, který pak připravil Součkovu trefu."

Coufal mohl připsat asistenci na rozhodující gól, jeho výbornou zpětnou přihrávku ale devalvovala osudová nedomluva nových posil, Emersona s Lucasem Paquetou. Každý z brazilských rodáků myslel, že pálit bude ten druhý, a tak se míč k hrůze domácích fanoušků v poklidu odkutálel z pokutového území Spurs.

"Pro nás je to důležitý bod. V první půli jsme to měli těžké, ve druhé jsme byli úplně jiným týmem. Tohle chceme ukazovat každý zápas. Za posledních dvacet minut jsme si možná zasloužili i vyhrát," řekl Souček pro webové stránky klubu.

Pochválil fanoušky, hvězdnou akvizici Paquetu a Antonia za parádní asistenci.

"Byl to speciální gól. V derby je to vždycky jiné. Jsem za něj šťastný a musím zmínit tu Michailovu asistenci. Věděl jsem, že mi zkusí přihrát, jsme na sebe dobře napojení. Gól jsem dal díky němu," dodal Souček.

Už v sobotu čeká Kladiváře další londýnské derby. Na Stamford Bridge proti domácí Chelsea.

"Žádný zápas v Premier League není jednoduchý. Máme strašně málo času na přípravu, ale milujeme, když můžeme hrát zápasy. Budeme připravení, odpočineme si. Máme skvělý lékařský tým, který nám pomůže," burcoval Souček před novou výzvou.