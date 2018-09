Barcelona smí utratit více než Real. Sparťanský rozpočet by na La Ligu nestačil

před 1 hodinou

Barcelona díky přestupu Neymara může utratit přes 16 miliard korun, Real o 1,7 miliardy méně. Rozpočet Sparty je 212 milionů.

Madrid - Fotbalová Barcelona může v této sezoně utratit za hráče a realizační tým včetně mládeže až 633 milionů eur (asi 16,1 miliardy korun). To je o celých 67 milionů eur (1,7 miliardy korun) více než její hlavní rival Real Madrid, který má stanovený maximální rozpočet na hráče na 566 milionů eur. O maximální povolené výši výdajů španělských klubů rozhoduje tamní svaz na základě příjmů klubů, aby nedocházelo k zadlužování.

Barcelona má tím pádem možnost například přivést o jednu velkou hvězdu více než její konkurent. A to díky tomu, že do příjmů jsou stále započítány splátky za loňský rekordní přestup Neymara do Paris St. Germain za 222 milionů eur.

Za dvojicí velkoklubů následuje s výraznou ztrátou Atlético Madrid s limitem ve výši 293 milionů eur. Valencie může utratit 164 milionů, Sevilla 162, Villarreal 109 a Betis Sevilla 97 milionů. Nejmenší možnosti má Valladolid s částkou 23 milionů eur (asi 586 milionů korun).

V české lize měla pražská Sparta jako ekonomicky nejsilnější český tým v sezoně 2016/17 výdaje za hráče a realizační tým všech věkových kategorií 212 milionů korun. To je 36 procent toho, co může vynaložit nejchudší tým španělské ligy.

Výše limitů určilo na čtvrtečním zasedání vedení La Ligy podle plánovaných rozpočtů klubů a zveřejnilo je na webových stránkách soutěže. Započítávají se do nich fixní a variabilní mzdy hráčů a trenérů, příspěvky na sociální zabezpečení, hromadné prémie, přestupní částky včetně provizí agentů a další položky spojené s hráči a realizačními týmy. Limity naopak nezahrnují provozní náklady klubů včetně chodu stadionu. Limity mohou být dodatečně zvýšeny, pokud kluby splní podmínky podle předpisů.