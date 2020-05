Že jsem na facku? Balotelli vrátil hvězdě úder. A vtipkoval o pojídání lepenky

Co je moc, to je moc. Jinak uvážlivý kapitán italské fotbalové reprezentace Giorgio Chiellini ve své autobiografii vylíčil, jak ho rozčaroval kontroverzní parťák Mario Balotelli. Informoval o tom deník La Repubblica.

Chiellini se vrátil ke Konfederačnímu poháru 2013, kde Itálie skončila třetí. Ve skupině ale podlehla domácí Brazílii 2:4.

"V tom zápase nám vůbec nepomohl. Zasloužil by si facku," spustil hvězdný obránce. "Balotelli je negativní osoba, která nemá vůči týmu žádný respekt. Někteří si mysleli, že patří do první pětky nejlepších hráčů světa. Nikdy mě ani nenapadlo, že může být v elitní desítce nebo dvacítce."

Chiellini, který nosí kapitánskou pásku také v Juventusu, doplnil, že ačkoliv se všemi nemusí být nejlepší kamarád, Balotelliho chování překročilo "akceptovatelný limit".

Když se o kritice dozvěděl samotný Balotelli, vrátil lídrovi úder: "Alespoň mám odvahu říkat věci z očí do očí. Kdoví, co řekneš o svých současných spoluhráčích. Zvláštní kapitán… Jestli tohle má být šampion, já jím radši nebudu. A ještě něco - nikdy jsem neprojevil neúctu k italskému dresu."

Balotelli odehrál v reprezentaci 36 zápasů, v nichž 14krát skóroval, ale za posledních pět let dostal pozvánku jen třikrát.

Se svérázným útočníkem už mělo problémy více osobností. Například trenér José Mourinho ho označil za nezvládnutelného.

"O dvou letech s Mariem v Interu Milán bych mohl napsat knížku. Nebylo by to drama, ale komedie," vyprávěl před lety uznávaný kouč. "Pamatuju si, když jsme v Lize mistrů hráli proti Kazani. V tom zápase jsem měl všechny útočníky zraněné. Mario byl jako jediný zdravý a ve 42. minutě dostal žlutou kartu, takže jsem v šatně o poločase mluvil 14 minut z 15 možných jen k němu."

"Říkal jsem mu: 'Mario, nemůžu tě vystřídat. Na lavičce nemám žádné útočníky, takže se nikoho nedotýkej a starej se jen o míč. Když ho ztratíme, nech to plavat. Když tě někdo začne provokovat, nereaguj. Když rozhodčí udělá chybu, nereaguj.' No a ve 46. minutě dostal Mario červenou kartu," doplnil Mourinho.

Současný spor Balotelliho s Chiellinim měl vrcholit před pár dny v televizním pořadu Le Iene, kde se oba hráči objevili.

Kapitán Itálie dostal od Balotelliho podepsaný dres se vzkazem: "I když jsi mi vrazil kudlu do zad, pořád tě mám rád, člověče."

Následoval videohovor, v němž se dvojice usmířila. "Nebyl jsem si jistý, jestli mám v té knížce někoho kritizovat, ale abych neřekl vůbec nic špatného, to mi přišlo falešné a pokrytecké. Každopádně přijímám odpovědnost za to, co jsem napsal. Udělal jsem chybu," líčil Chiellini.

Dodal, že s Balotellim by se po čase rád sešel v reprezentaci.

Podle kouče národního mužstva Roberta Manciniho má 29letý útočník dveře otevřené. Stačí, aby podával odpovídající výkony. Balotelli oproti dřívějšku nehraje za žádný velkoklub. S italskou Brescií je v suterénu elitní ligy.

Aktuálně vyčkává na možný restart soutěže, kterou přerušil boj proti pandemii nového typu koronaviru. Přísná opatření se ale postupně uvolňují. Naštěstí pro Balotelliho, který snášel těžce především začátek povinné karantény.

"První tři dny jsem v podstatě jedl lepenku a zkoušel okusovat zeď," vtipkoval. "Neumím totiž vařit. Naštěstí jsem si pak nechal jídlo dovézt."