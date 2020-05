Radši beznaděj, než tohle. Snoubenka zavražděného novináře apeluje na fans Newcastlu

Zatímco fanoušci fotbalového Newcastlu United natěšeně švitoří o případných příchodech hvězd typu Garetha Balea nebo Edinsona Cavaniho, snoubenka brutálně zavražděného a rozčtvrceného opozičního novináře Džamála Chášukdžího apeluje na jejich svědomí.

Chášukdžího uškrtili na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu v říjnu 2018 a vyšetřování OSN i CIA následně prokázalo, že jeho vraždu nařídil saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán.

Právě on se v posledních týdnech přes svou investiční skupinu PIF usilovně snaží získat většinový podíl v Newcastlu United.

Tradičním, ale v posledním období paběrkujícím hrdém klubu, krčícím se v područí šetřivého majitele Mikea Ashleyho.

Bin Salmán disponuje nepřebernými finančními možnostmi a pokud by svou tlustou injekci přece jen do Newcastlu vstříkl, udělal by z klubu ze severovýchodu Anglie jednoznačného finančního hegemona nejen ostrovního, ale i světového fotbalu.

Pro srovnání: šéf Manchesteru City Šejk Mansúr vlastní majetek v hodnotě 23 miliard liber, jmění teprve čtyřiatřicetiletého Bin Salmána se naproti tomu odhaduje na astronomických 320 miliard liber.

Lákavé, avšak velmi nebezpečné. Nejen podle snoubenky zavražděného novináře Hatice Cengizové. Ta před časem oslovila otevřeným dopisem britské autority a vyzvala je, aby případný kontrakt za každou cenu zastavily, protože by zanechal výraznou skvrnu na reputaci Premier League i Velké Británie obecně.

O tom, jak jednání za zavřenými dveřmi pokračují, není mnoho zpráv a tak se Cengizová nyní dalším dopisem obrátila i na fanoušky "Magpies".

"Vy, jako loajální příznivci klubu, máte v celé záležitosti významné slovo," zahájila jej.

"Má prosba zní prostě: přemýšlejte o tom, zda je přijetí nabídky Muhammada bin Salmána pro váš klub a vaše město opravdu tou správnou cestou z beznaděje," vyzvala fanoušky a požádala je, aby se sjednotili a ochránili milovaný klub před korunním princem a jeho lidmi.

"Nedělají to proto, aby vám pomohli. Nejde jim o vaše zájmy. Chtějí tím posloužit jen sami sobě," napsala Cengizová. Podle ní by převzetí Newcastlu bylo klasickým případem sportwashingu. Saúdská Arábie by se jím snažila zlepšit svou mezinárodní pověst a odvézt pozornost od nedodržování lidských práv.

K tématu se ostatně nedávno vyjádřila i Amnesty International. Premier League se prý vystavuje riziku, že naletí těm, kteří chtějí využít její půvab a prestiž, aby zakryli činy, které jsou vysoce nemorální a v rozporu s mezinárodním právem.

"Jejich srdce nebude skutečně spjaté s klubem, který pro vás znamená všechno. Žádám vás, abyste tenhle postoj hlasitě a jasně sdělili vedení vašeho klubu, vedení vašeho města i celému světu," uvedla Cengizová ve svém apelu.

"Nesmíme to dopustit. Nesmíme dopustit, aby tuto krásnou hru zostudili a pošpinili ti, kteří se jen snaží zakrýt své šokující skutky," dodala.