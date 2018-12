Báječný příběh se nekoná. Ibrahimovic se do AC Milán nevrátí

před 1 hodinou

Švédský kanonýr Zlatan Ibrahimovic se do AC Milán nevrátí. Sportovní ředitel italského klubu Leonardo uvedl, že sedmatřicetiletý fotbalista zůstává v Los Angeles Galaxy.

"Slíbil jim, že zůstane, když splní jeho podmínky, a dodrží to. Zvažovali jsme jeho návrat a on také, ale splní své slovo a zůstane v MLS. Byl by to báječný příběh, ale není to možné," řekl Leonado pro Sky Sport Italia.

Milánští doufali, že by mohli Ibrahimovice získat na půlroční hostování do jara příštího roku, než začne nový ročník zámořské soutěže. V roce 2009 si tímto způsobem půjčili z Galaxy anglickou hvězdu Davida Beckhama.

Ibrahimovic působil v AC v letech 2010 až 2012, dal za tým 56 gólů a pomohl mu vyhrát italskou ligu.

Bývalý útočník Barcelony, Interu Milán, Juventusu, Paris St. Germain či Manchesteru United má za sebou první sezonu v MLS, kde si navzdory svému věku a zkušenostem vysloužil cenu pro nováčka roku. V 27 zápasech dal 22 gólů a byl druhým nejlepším střelcem základní části.