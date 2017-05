AS Řím výhrou ještě oddálil korunovaci Juventusu

před 1 hodinou

Minimálně do neděle si ještě musí fotbalisté Juventusu počkat, než oslaví italský ligový titul. Postaral se o to AS Řím, který zvítězil v předposledním kole na hřišti Chieva 5:3

Řím - Fotbalisté AS Řím zvítězili v předposledním kole italské ligy na hřišti Chieva 5:3 a nejméně do neděle odložili korunovaci Juventusu. Na druhém místě tabulky ztrácejí jeden bod, obhájci prvenství z Turína mohou šampionát definitivně rozhodnout v domácím utkání proti sestupem ohroženému Crotone. Ve Veroně Římané v prvním poločase dvakrát prohrávali, ale El Shaarawy a Salah vždy zařídili vyrovnání a po změně stran oba dalšími góly poslali hosty do vedení. Pátý gól a už 28. v ligové sezoně přidal lídr tabulky kanonýrů Džeko, na druhé straně ještě stihl snížit další dvougólový střelec zápasu Inglese. Italská fotbalová liga - 37. kolo: Chievo - AS Řím 3:5 (37. a 86. Inglese, 15. Castro - 28. a 58. El Shaarawy, 42. a 77. Salah, 83. Džeko), 20:45 Neapol - Fiorentina.

