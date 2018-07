AC Milán posílili brankář Reina a bek Strinič

před 3 hodinami

Dvě nové posily oznámil AC Milán. Do šestého týmu minulé sezony italské fotbalové ligy přestoupili španělský brankář Pepe Reina a chorvatský obránce Ivan Strinič. Oba podepsali smlouvu do roku 2021. Pětatřicetiletý Reina je odchovancem Barcelony, v níž působil do roku 2002. Následně chytal ve Villarrealu, Liverpoolu, Bayernu Mnichov a Neapoli, kterou opouští po třech letech. Za španělskou reprezentaci nastoupil k 36 utkáním a byl i na soupisce pro mistrovství světa v Rusku, do branky se však nepostavil. Třicetiletý levý bek Strinič má na kontě 46 startů za národní tým, na šampionátu nastoupil do všech čtyř dosavadních duelů.

