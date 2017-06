20 gólů nestačilo, Chelsea už o Costu nestojí. Je to ostuda, říká španělský útočník

před 34 minutami

Diego Costa v příští sezoně nejspíš nebude působit v mistrovské Chelsea. Podle BBC dostal od trenéra Antonia Conteho zprávu, že už s ním Blues nepočítají.

Londýn - Španělský útočník Diego Costa sice pomohl Chelsea v minulé sezoně dvaceti góly k titulu v Premier League, příští sezonu si ale za Blues už nezahraje.

"Patřím Chelsea, ale nechtějí mě," citovala kontroverzního útočníka BBC. "Antonio Conte mi poslal zprávu, že už se mnou v příští sezoně nepočítají. Měl jsem s ním špatný vztah celou sezonu. Je to ostuda."

Costa přišel do Chelsea v roce 2014 z Atlética Madrid a za Blues odehrál přesně 120 utkání, ve kterých vstřelil 58 branek a na dalších 24 přihrál. K tomu ale také posbíral 30 žlutých karet.

Právě do Atlética by se mohl dnes osmadvacetiletý útočník vrátit, háček ale je v tom, že madridský klub má až do zimy zakázané přestupy kvůli porušení pravidel při podepisování smluv s nezletilými hráči. "Bylo by krásné se vrátit, ale pět měsíců bez fotbalu by bylo těžkých," říká sám Costa.

Už v zimě se také hovořilo o eminentním zájmu čínských fotbalových klubů.