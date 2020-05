Stadion Viktorie Žižkov je ve špatném stavu. Majitel klubu ho chce koupit od Ptahy 3

Fotbalové Viktorii Žižkov hrozí ztráta profesionální licence. Druholigový klub musí do konce května předložit Fotbalové asociaci ČR plány na úpravy nevyhovujícího stadionu, který stále vlastní Městská část Praha 3.

Na konci ledna se stal novým majitelem Viktorie podnikatel Martin Louda a uhradil všechny dluhy klubu. Stadion v Seifertově ulici však nadále představuje velký problém.

Největšími nedostatky jsou podle Loudy nevyhovující stav jižní tribuny, absence velkoprostorové tabule a kamerového systému, monitoring, malá kapacita toalet, chybějící ošetřovna pro diváky i prostor pro rozcvičování hráčů nebo nedostatek parkovacích míst.

Louda je připraven okamžitě investovat do rekonstrukce, jejíž cenu odhadl na 50 milionů korun. "Této variantě musí ovšem předcházet dohoda o odprodeji stadionu. Tak obří investice nelze provádět do cizího majetku, to je snad každému jasné," uvedl na klubovém webu.

Na začátku týdne Louda poslal radnici nabídku, kterou konzultuje pracovní skupina. "Celou situaci tedy intenzivně řešíme, v tuto chvíli ale skutečně nelze predikovat, jak to dopadne," citoval server iDNES.cz mluvčí městské části Michaelu Luňáčkovou, podle níž Praha 3 nemá finanční prostředky na tak masivní opravy stadionu.