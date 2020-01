Fotbalovou Viktorii převzal podnikatel v realitách. A na Žižkově chtějí zpět do ligy

Tradiční klub, který ještě počátkem století bojoval o titul a hrál evropské poháry, povede Martin Louda, jednačtyřicetiletý žižkovský rodák.

Viktorku přebírá od Jiřího Rývy, který ji získal před pěti lety, kdy klubu kvůli ekonomickým problémům hrozil zánik, a následně ji stabilizoval ve druhé lize.

"Vyrostl jsem na na Žižkově, chodil jsem tu do školy, teď tu vodím do školky svoje děti," říká nový majitel. "Viktorku jsem podporoval už dříve. Chtěl jsem ale pro ni udělat víc, šel jsem proto na konci listopadu do dražby a klub jsem koupil," popisuje, jak se žižkovskému fotbalu dostal.

"Jsem přesvědčený, že v Praze je prostor ještě pro jeden prvoligový klub," prohlašuje. "Naším cílem je postup do ligy. Jestli se to povede hned, příští rok, nebo později, nehraje takovou roli," naznačuje plány. Naplňovat je bude s hráči, trenéry i řadou manažerů, kteří klub v posledních letech drželi nad vodou.

Žižkov letos začal už osmou sezonu mimo nejvyšší soutěž, v loňském ročníku dokonce druhou ligu na poslední chvíli zachraňoval. Přes léto ale výrazně posílil kádr, přišli například někdejší sparťanský brankář Milan Švenger, mladoboleslavský útočník Jaroslav Diviš nebo americký záložník Luis Gil s více než 170 starty v zámořské Major League Soccer. Mužstvo se herně zvedlo a v tabulce se usídlilo na dohled postupových příček.

"Chceme budovat ligový tým na hráčích, kteří budou klubu patřit. Nabírat fotbalisty na hostování nebude naše strategie," říká nový majitel. Image klubu chce stavět hlavně na spojení s Žižkovem, svérázné pražské čtvrti, i na historii klubu. Ten má na kontě mistrovský titul z roku 1928, výrazně na sebe upozornil i v 90. letech, kdy za Viktorku hrály hvězdy jako Karel Poborský nebo Michal Bílek.

Nové vedení bude muset také řešit, co se stadionem. Viktorka hraje nedaleko Hlavního nádraží, uprostřed městské zástavby na Žižkově. Tradičně v neděli, v 10:15 dopoledne. I to patří k image klubu. Stadion ale vlastní Praha 3 a Viktorka si ho od radnice pronajímá. Za dlouholetého šéfa Luďka Vinše, který klub ovládal před Rývou, za nájem dlužila a radnice jí proto hrozila výpovědí.

"Cílem je pokračovat na tradičním stadionu. Budeme o tom jednat s radnicí. Nevím o tom, že by teď ve vztazích mezi klubem a městskou částí byly nějaké problémy," popisuje Louda. "Kdyby se Viktorka měla stěhovat, už by se to dávno stalo, v době, kdy tu byly dluhy," uklidňuje fanoušky.

V těsném sousedství stadionu ale vyrůstá bytový dům developera CTR Group, kvůli kterému na podzim zmizely pokladny a původní vstupy. Tribuny přišly o část míst, a stadion tak má problém udržet kapacitu předepsanou pro první ligu. Se stavebníkem bude muset klub řešit už třeba přístupovou cestu na stadion.

K posunu výš bude Viktoria potřebovat i kvalitnější tréninkové zázemí. V době, kdy jí chyběly peníze, odprodala tréninkový areál na pražském Xaverově konkurenční Slavii. Teď se její mužstva připravují na pronajatých hřištích, rozesetých po celé Praze. "Máme přes 400 mládežníků, chceme podepsat dlouhodobou smlouvu na tréninkové hřiště na Vítkově, které patří Sokolu a kde se naše mládež připravuje. A pak do něj investovat," hlásí nový šéf.

S fotbalisty áčka už společnou řeč našel. Když začínala zimní příprava, zaběhl si s nimi dvoukilometrový výběh. "Je mi 41 let, chtěl jsem vidět, jestli bude někdo po Vánocích pomalejší než já," vtipkuje. "Nejsem tu ale od toho, abych výrazně zasahoval do sportovních věcí. Na to jsou v klubu jiní. Já se musím starat, aby byly peníze a aby všechno fungovalo."