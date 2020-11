Ve Spartě musí být hráči, kteří takový duel zvládnou, zlobil se po blamáži kouč Kotal

Osm kol, třináct inkasovaných branek. Spartě v letošním ročníku hoří obrana a kiksům v defenzivě se nevyhnula ani v duelu s Českými Budějovicemi, kterým odevzdala body po výsledku 2:4.

Dynamo do Prahy nepřicestovalo v oslnivé formě, v tabulce mu patřila předposlední příčka. Pro první výhru v ročníku si ale nakonec přijelo do nečekané destinace: na pražskou Letnou.

"Nemůže se stát, abychom dostali čtyři góly, s tím se nedá vyhrávat. Udělali jsme moc chyb, soupeř je dokázal využít a po třetím gólu už jsme nedokázali reagovat," kroutil hlavou kouč domácích Václav Kotal.

Sparta se nechala Jihočechy zaskočit na den přesně před rokem, kdy zápas na Letné skončil remízou 3:3. Také v neděli tlačila, měla převahu, ale zároveň nechávala hostům luxusní prostor k protiútokům.

"Budějovice jsme pozvali do zápasu vlastními chybami. Ano, chybí nám tři stopeři, chybí nám Hložek, ale všichni, co tu jsme, bychom měli mít takovou kvalitu, že České Budějovice porazíme, dostat doma čtyři góly, to je hrozné. Bránili jsme všichni špatně," tvrdil po zápase David Moberg Karlsson v rozhovoru pro O2 TV Sport.

Švédský záložník se objevil na trávníku po koronavirové pauze, a přestože se v závěru cítil unavený, za svůj výkon se jako jeden z mála stydět nemusel. "Ale k čemu to je. Vyhráváme společně, prohráváme společně," ušklíbl se.

Sparta propásla jedinečnou šanci, jak se po mizérii v Plzni a před zápasem se Celtikem zase dostat do pohody. "Už v Plzni jsme dostali hrůzostrašné branky, pracujeme na organizaci hry a pak to vidíte… Ano, je složité dávat tým při zraněních dohromady, ale ve Spartě by i další hráči měli dokázat takové zápasy vyhrávat. Ti co hráli, to měli dokázat zvládnout. Musí začít u sebe, uvědomit si o co hrají. Ve Spartě nelze dělat takové chyby," dodal Kotal.