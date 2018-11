V Thajsku pohřbívají majitele britského Leicesteru, otce velkého fotbalového příběhu

před 56 minutami

Bangkok - Thajsko a s ním i celý svět se loučí s miliardářem Vičajem Srivadtanaprapchou, populárním majitelem britského fotbalového klubu Leicesteru City. Minulou sobotu tragicky zahynul ve Velké Británii, když se vracel z utkání svého klubu do Londýna a jeho helikoptéra se krátce po startu zřítila na parkoviště u stadionu.

Pohřeb oddaného buddhisty začal dnes v chrámu v thajském Bangkoku koupacími rituály, následovat budou recitační ceremonie. Obřadu se účastní královské vojsko, mniši a příbuzní oblíbeného podnikatele.

Do Thajska se vypraví i fotbalisté Leicesteru City a to hned po zápase s Cardiffem, který je na programu od 16 hodin. Hráči měli k majiteli klubu velmi blízko, někteří jej dokonce označovali jako "otce". "Vičaj by chtěl, abychom dnes proti Cardiffu nastoupili. A to je to, co pro něj uděláme," řekl v rozhovoru pro Sky Sports útočník Jamie Vardy.

Pohřeb a rituály s ním spojené potrvají sedm dní, tedy do 9. listopadu. Tělo Srivadtanaprapchy bude v chrámu uloženo dalších 100 dní, teprve poté se uskuteční kremace.

Srivadtanaprapcha přispěl k jednomu z nejúžasnějších příběhů v dějinách moderního fotbalu. Leicester koupil před osmi lety krátce po postupu do druhé nejvyšší anglické soutěže. V sezoně 2013/2014 vystoupal s týmem do Premier League a o dva roky později Lišky v konkurenci násobně bohatších týmů senzačně dokráčely pro titul.