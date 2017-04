Fotbalový reprezentant Rajtoral byl v Turecku nalezen mrtev, tamní média píší o sebevraždě oběšením

před 1 hodinou

Bývalý fotbalový reprezentant František Rajtoral zemřel. Hráč Gaziantepsporu se měl podle informací tureckých médií ve svém bytě patrně oběsit.

Gaziantep - František Rajtoral, někdejší český fotbalový reprezetant, byl ve svém bytě v tureckém Gaziantepu nalezen mrtev.

Turecká média zmiňují, že se měl oběsit, píší o sebevraždě. Jedenatřicetiletý František Rajtoral, bývalý hráč Plzně a odchovanec příbramského fotbalu, působil v posledních měsících v tureckém klubu Gaziantepspor, poblíž syrských hranic.

"Je to obrovská tragédie, a to hlavně pro Frantovy nejbližší. Nemám slov, je to pro nás obrovský šok. Cítíme s jeho blízkými," uvedl v prohlášení pro média Zíka ze společnosti Global Sports. "Jsme v kontaktu s prezidentem klubu i naším spolupracovníkem v Turecku. Klub se spojí s Frantovou rodinou a nabídne veškerou pomoc, stejně jako naše agentura," dodal.

Smutnou zprávu už potvrdila i Viktoria Plzeň. Na jejím oficiálním twitterovém účtu se objevila slova: "Franto, budeš nám chybět. Celá viktoriánská rodina truchlí, fotbal jde zcela stranou…"

Deník Fanatik cituje Ibrahima Kizila, prezidenta fotbalového Gaziantepsporu. Ten popisuje, že když se Rajtoral nedostavil na trénink, vydal se právě klubový prezident osobně k českému hráči domů. "Dveře byly zamčené, ale světla rozsvícená," říká Kizil. A tak zavolal policii, která měla najít Rajtorala mrtvého.

Turecká média píší, že si Rajtoral snad měl vzít život z rodinných důvodů "Nechápu, proč to udělal. Patřil mezi nejtišší hráče v týmu, vždycky se jen usmíval. Nevím o tom, že by měl nějaké problémy," nechápe Ibrahim Kizil, prezident klubu.

Františka Rajtorala, obvykle pravého obránce či záložníka, postihly problémy psychického rázu už v době jeho působení v české lize. Dvakrát, v době jeho působení v ostravském Baníku a poté i v Plzni, se léčil se syndromem vyhoření.

Za národní tým nastoupil Rajtoral čtrnáctkrát, byl účastníkem Eura 2012, kde se tým trenéra Michala Bílka dostal až do čtvrtfinále.

V dresu Viktorie Plzeň získal Rajtoral čtyři mistrovské tituly, zahrál si v jejím dresu i Ligu mistrů. Krátce působil i v bundesligovém Hannoveru, s cizím prostředím se ale nesžil a vrátil se zpátky do Viktorie.

František Rajtoral zamířil do Gaziantepsporu společně se svým plzeňským spoluhráčem Danielem Kolářem na konci srpna minulého roku. Kolář se pak v zimě vrátil, klub mu udělil něco jako dovolenou, Rajtoral zůstal. Nastupoval ale spíše v podzimní části sezony.

Na Štědrý den odehrál v turecké lize celý zápas s Besiktasem, na jaře pak hrál v březnu pár minut proti Kayserisporu a 2. dubna pak celý zápas s Osmanlisporem.

To bylo podle dostupných zdrojů naposledy, kdy František Rajtoral nastoupil v soutěžním utkání v dresu klubu, který v turecké lize bojuje o záchranu v soutěži.

