Třaskavý rozhovor Coufala v Anglii. Syn s ním nemluvil, kouč West Hamu je za padoucha

Přišel jako bezejmenná posila, skoro nikdo ho v Anglii neznal, skoro nikdo mu nevěřil. Coufal to ale dokázal. Okamžitě se chytil ve slavné Premier League a dlouhých pět let patřil mezi opory Hammers i oblíbence fanoušků.
Byl bojovníkem, který nikdy nic nevypustil a za východolondýnský klub byl ochoten padnout. Odehrál v dresu Claret and Blues 180 zápasů a připsal si úctyhodných 20 asistencí. Vyhrál s klubem Evropskou konferenční ligu.
Konec přišel letos v průběhu jarní části sezony náhle a měl nedůstojný průběh.
Coufal už sice nebyl jedničkou na post pravého obránce, tou se stala posila z Manchesteru United Aaron Wan-Bissaka. Přesto přišla zpráva o neprodloužení Čechovy smlouvy jako blesk z čistého nebe.
"Netušil jsem, proč se chce Potter se mnou sejít. Myslel jsem si, že to bude kvůli mému startu na Old Trafford, protože nemohlo jít o špatné výkony na tréninku nebo o negativní vliv na tým," prohlásil Coufal, nyní už hráč německého Hoffenheimu, v rozhovoru pro The Athletic.
Schůzka prý trvala nějakých třicet vteřin. Coufal nedostal žádné bližší vysvětlení.
"Bylo to rozhodnutí manažera? Představenstva? Neměl jsem tušení. Bylo to velké zklamání. Pět let v klubu a skončilo to během půl minuty," prozradil.
Šok prožíval i proto, že mohl v zimě odejít v rámci Premier League do jiného londýnského klubu: Fulham mu nabízel smlouvu na dva roky. Potter a vedení jej ale neuvolnili. Za pár měsíců dostal padáka.
"Bylo to zvláštní rozhodnutí," hlesl Coufal a přiznal, že jeho rodina zažívala složité okamžiky.
"Nejtěžší bylo jít domů a oznámit to ženě a dětem. Manželka plakala, bylo jí to líto, protože opouštěla své přátele," poznamenal český reprezentant. Ještě těžší bylo sledovat reakci devítiletého syna Nicolase, který měl v té době podepsanou smlouvu s akademií West Hamu.
"Nevěděl jsem, jak mu vysvětlit, že se budeme muset přestěhovat do nové země. Už jsem nebyl dost dobrý na to, abych zůstal v klubu, který miluje. Plakal a potom se mnou dva dny nechtěl mluvit. Měl jsem pocit, že je to moje vina. Bral jsem to velmi osobně," uvedl Coufal.
Potvrdil to, o čem se v kuloárech hlasitě spekulovalo. Vztah s Potterem nebyl dobrý. Po nevyhnutelném vyhazovu anglického trenéra reagoval na sociálních sítích posměšným potleskem.
"Kdybych řekl, že mě překvapilo jeho propuštění, lhal bych. Dalo se to čekat," řekl nyní v interview.
"Upřímně, myslel jsem si, že ve West Hamu ukončím kariéru. Cítil jsem, že mám stále co nabídnout, ale byla to špatná doba a špatný trenér. Nehodil jsem se do jeho plánů a bohužel jsem musel odejít. Stále jsem se s tím nesrovnal," přiznal.
Bolest z nečekaného konce už je pryč.
Coufal září v dresu Hoffenheimu, kde se podobně jako kdysi ve West Hamu okamžitě stal nepostradatelnou součástí základní jedenáctky. A i v Německu sbírá asistence, v aktuálním ročníku bundesligy už zapsal čtyři a přidal i jeden gól.
Všechno je zalité sluncem.
"Ohromuje mě to tady. Máme neuvěřitelné zázemí, které se nedá srovnat s West Hamem. Upřímně si přeju, aby měli jednou podobně kvalitní komplex. Potřebují ho a zaslouží si ho," poslal ještě jeden vzkaz do Londýna.