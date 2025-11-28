Fotbal

Třaskavý rozhovor Coufala v Anglii. Syn s ním nemluvil, kouč West Hamu je za padoucha

Sport Sport
před 1 hodinou
Vladimír Coufal v upřímném a třaskavém rozhovoru pro The Athletic popsal svůj zvláštní konec ve West Hamu United. Český obránce v něm potvrdil, že dodnes cítí křivdu kvůli podivnému jednání tehdejšího trenéra Grahama Pottera.
Vladimír Coufal a jeho rodina se takto loučili s West Hamem United.
Vladimír Coufal a jeho rodina se takto loučili s West Hamem United. | Foto: Reuters

Přišel jako bezejmenná posila, skoro nikdo ho v Anglii neznal, skoro nikdo mu nevěřil. Coufal to ale dokázal. Okamžitě se chytil ve slavné Premier League a dlouhých pět let patřil mezi opory Hammers i oblíbence fanoušků.

Byl bojovníkem, který nikdy nic nevypustil a za východolondýnský klub byl ochoten padnout. Odehrál v dresu Claret and Blues 180 zápasů a připsal si úctyhodných 20 asistencí. Vyhrál s klubem Evropskou konferenční ligu.

Konec přišel letos v průběhu jarní části sezony náhle a měl nedůstojný průběh.

Coufal už sice nebyl jedničkou na post pravého obránce, tou se stala posila z Manchesteru United Aaron Wan-Bissaka. Přesto přišla zpráva o neprodloužení Čechovy smlouvy jako blesk z čistého nebe.

"Netušil jsem, proč se chce Potter se mnou sejít. Myslel jsem si, že to bude kvůli mému startu na Old Trafford, protože nemohlo jít o špatné výkony na tréninku nebo o negativní vliv na tým," prohlásil Coufal, nyní už hráč německého Hoffenheimu, v rozhovoru pro The Athletic.

Schůzka prý trvala nějakých třicet vteřin. Coufal nedostal žádné bližší vysvětlení. 

"Bylo to rozhodnutí manažera? Představenstva? Neměl jsem tušení. Bylo to velké zklamání. Pět let v klubu a skončilo to během půl minuty," prozradil.

Šok prožíval i proto, že mohl v zimě odejít v rámci Premier League do jiného londýnského klubu: Fulham mu nabízel smlouvu na dva roky. Potter a vedení jej ale neuvolnili. Za pár měsíců dostal padáka.

"Bylo to zvláštní rozhodnutí," hlesl Coufal a přiznal, že jeho rodina zažívala složité okamžiky.

"Nejtěžší bylo jít domů a oznámit to ženě a dětem. Manželka plakala, bylo jí to líto, protože opouštěla své přátele," poznamenal český reprezentant. Ještě těžší bylo sledovat reakci devítiletého syna Nicolase, který měl v té době podepsanou smlouvu s akademií West Hamu.

Související

Návrat jako hrom. Uzdravený Šulc opět okouzlil statistiky Lyonu a ukázal novou zbraň

UEFA Europa League - Maccabi Tel Aviv v Olympique Lyonnais

"Nevěděl jsem, jak mu vysvětlit, že se budeme muset přestěhovat do nové země. Už jsem nebyl dost dobrý na to, abych zůstal v klubu, který miluje. Plakal a potom se mnou dva dny nechtěl mluvit. Měl jsem pocit, že je to moje vina. Bral jsem to velmi osobně," uvedl Coufal.

Potvrdil to, o čem se v kuloárech hlasitě spekulovalo. Vztah s Potterem nebyl dobrý. Po nevyhnutelném vyhazovu anglického trenéra reagoval na sociálních sítích posměšným potleskem.

"Kdybych řekl, že mě překvapilo jeho propuštění, lhal bych. Dalo se to čekat," řekl nyní v interview.

"Upřímně, myslel jsem si, že ve West Hamu ukončím kariéru. Cítil jsem, že mám stále co nabídnout, ale byla to špatná doba a špatný trenér. Nehodil jsem se do jeho plánů a bohužel jsem musel odejít. Stále jsem se s tím nesrovnal," přiznal.

Bolest z nečekaného konce už je pryč.

Coufal září v dresu Hoffenheimu, kde se podobně jako kdysi ve West Hamu okamžitě stal nepostradatelnou součástí základní jedenáctky. A i v Německu sbírá asistence, v aktuálním ročníku bundesligy už zapsal čtyři a přidal i jeden gól.

Všechno je zalité sluncem.

"Ohromuje mě to tady. Máme neuvěřitelné zázemí, které se nedá srovnat s West Hamem. Upřímně si přeju, aby měli jednou podobně kvalitní komplex. Potřebují ho a zaslouží si ho," poslal ještě jeden vzkaz do Londýna.

Související

Nejtrapnější za 35 let. Potupa pro Juráska, supertalent v Anglii budí vztek i lítost

Matěj Jurásek, Norwich City
 
Mohlo by vás zajímat

Návrat jako hrom. Uzdravený Šulc opět okouzlil statistiky Lyonu a ukázal novou zbraň

Návrat jako hrom. Uzdravený Šulc opět okouzlil statistiky Lyonu a ukázal novou zbraň

Zlomenina a sedmnáct červených karet. Pohárový zápas měl šílenou dohru

Zlomenina a sedmnáct červených karet. Pohárový zápas měl šílenou dohru

Český koncert. Šulc a Karabec pomohli Lyonu k drtivé výhře v Evropské lize

Český koncert. Šulc a Karabec pomohli Lyonu k drtivé výhře v Evropské lize

Sparta uspěla na hřišti Legie, rozhodl sváteční střelec. Slaví i Olomouc

Sparta uspěla na hřišti Legie, rozhodl sváteční střelec. Slaví i Olomouc
Fotbal sport Obsah West Ham United F.C. Vladimír Coufal

Právě se děje

Aktualizováno před 10 minutami
Policie nalezla v domě ředitele Správy železnic přes 80 milionů korun
Domácí

Policie nalezla v domě ředitele Správy železnic přes 80 milionů korun

Šéf SŽ Jiří Svoboda následně sdělil, že peníze pocházejí z celoživotních úspor jeho předků.
před 12 minutami
Mladší Kaše sestřelil Brno hattrickem za deset minut, bratr čtyřikrát asistoval
Hokej

Mladší Kaše sestřelil Brno hattrickem za deset minut, bratr čtyřikrát asistoval

Poslední Litvínov v hokejové extralize jasně přehrál Brno. Třinec ukončil dlouhou sérii porážek a Sparta prohrála na ledě Českých Budějovic.
Aktualizováno před 27 minutami
Šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak rezignoval, oznámil Zelenskyj
Zahraničí

ŽIVĚ
Šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak rezignoval, oznámil Zelenskyj

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 42 minutami
Armaniho firmu povedou jeho partner, příbuzní i profesionální manažeři
Ekonomika

Armaniho firmu povedou jeho partner, příbuzní i profesionální manažeři

Uvedla to pátek agentura AP. Do správní rady skupiny byl jmenován například Marco Bizzarri, bývalý výkonný ředitel firmy Gucci.
před 48 minutami
Šéf mosteckého báňského úřadu Matz po dění kolem osudu lomu rezignoval
Ekonomika

Šéf mosteckého báňského úřadu Matz po dění kolem osudu lomu rezignoval

Matz v řízení ohledně energetické skupiny Sev.en podnikatele Pavla Tykače postupoval nestandardně a byl podjatý.
před 1 hodinou
Putin si před jednáním s Witkoffem diktuje podmínky. Evropské obavy jsou prý „směšné“
2:38
Zahraničí

Putin si před jednáním s Witkoffem diktuje podmínky. Evropské obavy jsou prý „směšné“

Vladimir Putin během návštěvy Kyrgyzstánu promluvil o zákulisních jednáních o mírovém plánu pro Ukrajinu a zdůraznil své vlastní podmínky.
před 1 hodinou
Třaskavý rozhovor Coufala v Anglii. Syn s ním nemluvil, kouč West Hamu je za padoucha
Fotbal

Třaskavý rozhovor Coufala v Anglii. Syn s ním nemluvil, kouč West Hamu je za padoucha

Vladimír Coufal v upřímném a třaskavém rozhovoru pro The Athletic popsal svůj zvláštní konec ve West Hamu United.
Další zprávy