Přeskočit na obsah
Benative
12. 5. Pankrác
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Kontumace 0:3, nejvyšší možná pokuta i zápasy bez diváků. Slavia zná trest za řádění

Sport,ČTK

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zkontumovala ve prospěch Sparty sobotní pražské derby na Slavii, které bylo v závěru za stavu 3:2 předčasně ukončeno poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník a napadli několik hostujících hráčů.

Sport-fotbal-první-nadstavba-2. kolo-Slavia-Sparta-FASTPIX, 1. liga
Fanoušci Slavie vběhnutím na hrací plochu předčasně ukončili zápas se SpartouFoto: ČTK
Reklama

Vršovický klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu deset milionů korun a nejbližší čtyři domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. Komise tresty vynesla na dnešním mimořádném zasedání v Praze.

Fanoušci v sobotním šlágru druhého kola nadstavby vtrhli na trávník v sedmé z avizovaných deseti minut nastaveného času.

Pokud by Slavia vedení v zápase udržela, s předstihem by obhájila titul. Po kontumační porážce 0:3 se boj o prvenství zdramatizoval, Sparta tři kola před koncem soutěže z druhého místa v tabulce snížila ztrátu na rivala z osmi na pět bodů.

V samostatné české lize byl zápas z důvodu nepřístojného chování fanoušků zkontumován teprve podruhé. Poprvé se to stalo v květnu 2003 a shodou okolností rovněž v utkání Sparty. Duel na stadionu Bohemians 1905 tehdy zůstal nedohrán po napadení asistenta rozhodčího domácím příznivcem.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Vessels in the Strait of Hormuz
Vessels in the Strait of Hormuz
Vessels in the Strait of Hormuz

ŽIVĚ Íránský mírový návrh byl velkorysý, americké požadavky byly přehnané, zní z Teheránu

Teherán žádal ukončení války, zrušení americké námořní blokády a uvolnění íránského majetku, který zahraniční banky na nátlak USA zmrazily. V pondělí to podle agentury Reuters sdělil mluvčí íránské diplomacie Esmáíl Baghájí. Americký prezident Donald Trump v neděli označil návrh zaslaný Teheránem, který byl odpovědí na americký návrh, za zcela nepřijatelný.

New York Premiere of A24's "The Drama"
New York Premiere of A24's "The Drama"
New York Premiere of A24's "The Drama"

Upír, Batman a nově i záporák z Odyssey. Herec Robert Pattinson slaví 40 let

Britský herec Robert Pattinson, který 13. května oslaví čtyřicetiny, se proslavil zejména v upírské sáze Stmívání, kde hrál upíra Edwarda Cullena. Objevil se i v pokračováních Twilight ságy, jež byla natočena podle stejnojmenného románu Stephenie Meyerové. Ve snímcích vystupoval po boku herečky Kristen Stewartové, s níž pak nějakou dobu žil.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama