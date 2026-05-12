„Co tohle bylo za zákrok?" Kinský ohromil Anglii, jeho trenér ale o gólmanech dál mlží

Miroslav Harnoch

Je to jako nebe a dudy. Po dvou měsících úplná otočka vývoje kariéry Antonína Kinského. Zatímco v březnu během utkání fotbalové Ligy mistrů odcházel ze hřiště střídat po vlastních chybách ještě během prvního poločasu, teď ho fanoušci oslavují jako hrdinu, který táhne Tottenham za záchranou. Jak to s jeho pozicí bude dál, to ale zatím stále není jisté.

Antonín Kinský při zákroku za TottenhamFoto: REUTERS
Bránu Tottenhamu střežil už pátý zápas v řadě a nyní předvedl asi nejzářivější výkon.

Český brankář v pondělí večer přispěl k remíze s Leedsem minimálně dvěma zákroky, které směle mohou aspirovat na místo v sestřihu těch nejlepších gólmanských parád sezony.

Nejprve na brankové čáře zlikvidoval hlavičku Joea Rodona a pak v osmé minutě nastavení zachránil remízu 1:1 reflexivním zákrokem, při kterém vytěsnil na břevno střelu Seana Longstaffa.

„Co tohle bylo za úžasný zákrok?“ napsal na síti X oficiální účet Premier League.

Ódy na jeho pondělní výkon se rozlily světovými médii dokonce i za oceán.

„Když Kinský v 17. minutě proti Atléticu Madrid po druhé katastrofální chybě vedoucí ke gólu střídal, začalo se tvrdit, že jeho budoucnost v Tottenhamu Hotspur, a možná i jako profesionála na elitní úrovni, je u konce. On to přitom vzal do svých rukou a připravil se na večer, jako byl tenhle,“ napsala například sportovní redakce The New York Times.

Český brankář inkasoval proti Leedsu pouze jednou z pokutového kopu a i při něm velmi dobře uhodl směr rány Calverta-Lewina. Gólu ovšem zabránit nedokázal.

Slova chvály pro něho měl i trenér Roberto de Zerbi, který přišel do Tottenhamu na konci března s jasným cílem, zachránit se v Premier League.

„Teď je pro nás Antonín velmi důležitým hráčem. Ukazuje, jak je to kvalitní gólman a neustále se zlepšuje. Já o něm vůbec nepochyboval. Když jsem nastoupil, moc dobře jsem ho znal,“ řekl v pondělí novinářům.

Dosavadní jednička Guglielmo Vicario se podrobil operaci kýly a přepustil místo Kinskému, který se chytil příležitosti a už ji nepustil.

„Kinský je velká osobnost, silný charakter a profesionál. Je příkladem pro všechny. Pokud máte hrdost, důstojnost a správného ducha, překonáte to, co se stalo jemu v Madridu,“ dodal kouč.

Fanouškovský účet Daily Hotspur spustil po utkání s Leedsem na síti X anketu, zda by třiadvacetiletý Čech měl být příští oficiální jedničkou Tottenhamu. A v ní jednoznačně vítězí souhlasné komentáře.

De Zerbi ale o tomto tématu mlží, přestože se v Anglii čile spekuluje, že Vicario je už domluvený na letním přestupu do Interu Milán.

„Vicario je stále prvním brankářem, v této sezoně toho ukázal dost, abychom ho mohli považovat za špičkového gólmana. Jen teď beru v potaz jeho fyzickou kondici. Uvidíme, kdy bude v pořádku,“ uvedl italský trenér na adresu svého krajana.

Tottenham má na pásmo sestupu náskok dvou bodů. Zbývají odehrát dva zápasy. Kohouti nejprve jedou na hřiště Chelsea a pak doma hostí Everton.

telefon, zena, deti

Evropská komise chystá pravidla pro věkové omezení sociálních sítí

Evropská komise by do léta mohla předložit návrh normy omezující používání sociálních sítí dětmi v zájmu jejich bezpečí na internetu. Prohlásila to v úterý předsedkyně EK Ursula von der Leyenová, podle níž řada zemí Evropské unie volá po zavedení věkové hranice pro sociální sítě.

Česká pošta. Ilustrační foto.

Problémy s doručováním měla loni v Česku polovina lidí, v EU třetina

Nespokojenost s doručováním zásilek mezi Čechy za posledních pět let vzrostla. V roce 2021 zaznamenala problémy s doručením zásilky čtvrtina českých nakupujících na internetu, loni to byla téměř polovina. Češi tak patří mezi národy, kde nespokojenost s doručováním za poslední roky nejvíce stoupla. V EU mělo problémy s doručováním v průměru 35 procent zákazníků. Vyplývá ze statistik Eurostatu.

Putin Schröder

Putinův lobbista nikdy! Kontroverzní německý exkancléř tvrdě narazil

Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu při příležitosti vojenské přehlídky ke Dni vítězství prohlásil, že válka na Ukrajině končí. Řekl, že EU usiluje o kontakty s Ruskem, a dodal, že by za sedmadvacítku mohl jednat bývalý německý kancléř Gerhard Schröder. Toho ale odmítají jak experti, tak vysocí evropští představitelé.

