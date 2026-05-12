Baník na pokraji klinické smrti. Ztráta na baráž je po prohře na Slovácku tříbodová

Fotbalisté Baníku Ostrava prohráli v utkání třetího kola skupiny o záchranu se Slováckem 1:2. Na posledním místě tabulky tak ztrácejí už tři body na pražskou Duklu, která dokázala vyhrát 2:1 v Mladé Boleslavi. Teplice vyhrály ve Zlíně 4:2 a mají jistotu záchrany v letošním ročníku.
Fotbalisté pražské Dukly udělali velký krok k účasti v baráži. Hosty poslal do vedení ve čtvrté minutě Kevin-Prince Milla, po změně stran zvýšil Dantaye Gilbert. V 62. minutě pouze snížil Ondřej Karafiát.
Mladá Boleslav prohrála v lize po 11 utkáních. Pražané zaznamenali teprve druhou venkovní výhru v sezoně nejvyšší soutěže a bodovali poprvé v nadstavbě.
Dukla šla stejně jako při dubnové remíze 1:1 do vedení, tentokrát už ve čtvrté minutě. Gilbert utekl po levé straně a našel před bránou osamoceného Millu, který nadvakrát překonal brankáře Vorla. Kamerunský útočník se trefil podruhé v ligovém ročníku, obě branky dal v nadstavbě.
Vorel nastoupil poprvé od svého zimního příchodu na hostování ze Sparty a připsal si jubilejní 50. start v lize. V prvním poločase měl více práce než jeho protějšek Bačkovský. V 24. minutě si skoro zopakovali gólovou spolupráci Gilbert s Millou, jenž tentokrát napálil z úhlu břevno. Z protiútoku Ševčík z ideální pozice vysoko přestřelil. Krátce před pauzou si Vorel poradil s Kreikerovou nebezpečnou ranou do protipohybu.
Domácí trenér Majer dal najevo nespokojenost s výkonem svého týmu hned čtyřnásobným poločasovým střídáním. Přesto domácí v 55. minutě inkasovali znovu, tentokrát po levé straně unikl Purzitidis a po jeho centru Gilbert přidal k asistenci i přesný zásah. Řecký bek se trefil v české nejvyšší soutěži poprvé od předloňského října.
V 62. minutě vrátil Středočechy do hry Karafiát elegantní patičkou po rohovém kopu. Staronová zimní posila Mladé Boleslavi, která poslední sezonu a půl strávila v druholigovém Norimberku, se prosadila v české lize poprvé od září 2023. Dejvický celek má s 23 vstřelenými brankami i nadále nejhorší útok soutěže.
Zbytek utkání se hrál nahoru dolů, oběma mužstvům ale chyběla přesnost ve finální třetině hřiště. Domácí se dopracovali pouze k několika zblokovaným střelám, vyloženou gólovou příležitost však neměli.
Dukla bodovala v Mladé Boleslavi v pátém ligovém duelu za sebou. Středočeši na svém stadionu prohráli po sedmi zápasech nejvyšší soutěže.
Zachránění Severočeši
Teplice zvítězily ve třetím kole nadstavbové skupiny o záchranu ve Zlíně 4:2 a odvrátily hrozbu baráže. V úvodní dvacetiminutovce domácím zajistili vedení David Machalík a Tomáš Poznar, brzy odpověděl Daniel Mareček a po změně stran srovnal Matěj Náprstek. Devět minut před koncem v době, kdy hosté hráli bez vyloučeného ghanského útočníka Benjamina Nyarka, dovršil obrat Matěj Radosta a v nastavení zpečetil výhru střídající Matěj Pulkrab.
Severočeši vyhráli ve Zlíně poprvé od prosince 2020 po pěti porážkách a získali jistotu ligové účasti i v příštím ročníku. Před čtrnáctým Slováckem mají náskok šesti bodů a lepší umístění v základní části. Ligový nováček si zajistil pokračování v nejvyšší soutěži už dříve.
Trenér domácích Bronislav Červenka ponechal při jistotě záchrany ze sobotní sestavy jen trojici Černín, Pišoja, Penkevics. V třetím utkání v řadě dostal pokaždé šanci jiný brankář, tentokrát chytal poprvé po měsíci Knobloch. Teplický Zdenko Frťala naopak poslal do další záchranářské akce téměř stejnou jedenáctku, jaká začínala při předchozí výhře nad Baníkem Ostrava, jen zraněného Nigerijce Autu v záloze nahradil Náprstek.
"Ševci" v základní části vyhráli oba vzájemné zápasy a i tentokrát začali lépe. Poprvé v nadstavbě nemuseli dotahovat náskok soupeře, protože už v páté minutě si na Bartošákův centr u vzdálenější tyče počíhal Machalík a vstřelil svůj druhý ligový gól po své brankové premiéře na začátku dubna na hřišti Bohemians.
Pak po dlouhém autu míč proskákal až k Poznarovi a kapitán domácích načal druhou padesátku ligových branek. Sedmatřicetiletý útočník si v posledních šesti zápasech připsal pokaždé gól nebo asistenci. Celkem má v tomto ročníku nejvyšší soutěže na kontě už sedm branek, ale příště bude kvůli čtvrté žluté kartě chybět. Zároveň v čele týmové tabulky střelců dorovnal Cupáka.
Po závaru před zlínskou brankou vrátil hostům v 25. minutě naději Daniel Mareček, který se na zlínské Letné zapsal mezi střelce i při dubnové prohře svého týmu 2:3. Ale domácí dál útočili a Bartošákovu bombu musel na brankové čáře odvrátit záložník Bílek.
Do druhého poločasu udělaly Teplice dvě změny, zvýšily aktivitu a v 54. minutě ji korunoval Náprstek vyrovnávacím gólem, při němž se míč odrazil od tyče. V teplickém dresu se v lize trefil poprvé, tři předchozí branky vstřelil před dvěma lety ještě v Jablonci.
V 73. minutě Nyarko skluzem "sestřelil" Kopečného, uviděl červenou kartu, ale hosté i v oslabení strhli vedení na svou stranu zásluhou Radosty, jenž zaznamenal třetí zásah v ligové sezoně. V hektickém závěru vyrovnávací Černínův gól neplatil, naopak v nastavení utekl domácím zadákům střídající Pulkrab, udělal kličku i brankáři a oslavil pátou branku v ročníku nejvyšší soutěže.
3. kolo nadstavby první fotbalové ligy - skupina o záchranu:
FK Mladá Boleslav - Dukla Praha 1:2 (0:1)
Branky: 62. Karafiát - 4. Milla, 55. Gilbert. Rozhodčí: Volek - Paták, Kotalík - Adámková (video). ŽK: Tijani, Velasquez (oba Dukla). Diváci: 835.
M. Boleslav: Vorel - Kostka (46. Kolářík), Matoušek, Králik, Hybš - Karafiát, Zíka (46. Kozel) - Ševčík, Langhamer (82. Lehký), John (46. Šubert) - Kabongo (46. Klíma). Trenér: Majer.
Dukla: Bačkovský - Kozma, Hunal, Traoré, Purzitidis - Tijani (90.+1 Gaszczyk), Velasquez (80. Hanousek) - Kreiker (63. Mikuš), Čermák, Gilbert (80. Unušič) - Milla (90.+1 Pekhart). Trenér: Šustr.
FC Zlín - FK Teplice 2:4 (2:1)
Branky: 5. Machalík, 19. Poznar - 25. D. Mareček, 54. Náprstek, 81. Radosta, 90.+3 Pulkrab. Rozhodčí: Černý - Kotík, Malimánek - Orel (video). ŽK: Poznar, Nombil, Černín (všichni Zlín). ČK: 73. Nyarko (Teplice). Diváci: 1739.
Zlín: Knobloch - Didiba (83. Kalabiška), Černín, Křapka, Pišoja - Cupák, Penkevics (65. Nombil) - Machalík, Ulbrich (70. Pešek), Bartošák (65. Kopečný) - Poznar (65. Kanu). Trenér: Červenka.
Teplice: Trmal - Audinis (46. Švanda), Halinský, Večerka - Radosta, Bílek, L. Mareček, Riznič (46. Nyarko) - D. Mareček (71. Kodeš), Náprstek (77. Fortelný) - Kozák (62. Pulkrab). Trenér: Frťala.
1. FC Slovácko - Baník Ostrava 2:1 (0:0)
Branky: 54. Trávník, 56. Ouanda - 79. Planka. Rozhodčí: Rouček - Machač, Hájek - Radina (video). ŽK: Stojčevski, Ndefe, Juroška - Plavšič, Jurečka, Chaluš. Diváci: 6051.
Slovácko: Heča - Huk (82. Rundič), Daníček, Stojčevski - Ndefe (73. Koscelník), Kostadinov (73. Horák), Trávník, Blahút - Ouanda (90.+1 Krmenčík), Havlík, Suchan (73. Juroška). Trenér: R. Skuhravý.
Ostrava: Jedlička - Chaluš, Frydrych, Pojezný - Bewene, Boula, Musák (78. Owusu), Holzer (46. Sinjavskij) - Rusnák (46. Jurečka), Plavšič (67. Planka) - Gning (67. Pira). Trenér: Dvorník.
1.
Zlín
33
10
8
15
42:54
38
2.
Mladá Boleslav
33
8
13
12
46:55
37
3.
Teplice
33
8
12
13
36:42
36
4.
Slovácko
33
7
9
17
30:47
30
5.
Dukla
33
5
11
17
23:46
26
6.
Ostrava
33
5
8
20
27:49
23
